Экономика
Доходы Порошенко за год выросли в 95 разКоммерсантъ вчера в 23:04
Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли более чем в 95 раз по сравнению с 2017 годом. Из налоговой декларации следует, что общая сумма его доходов, включая подарки, составляет 1,55 млрд грн (около $56,9 млн).
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Общество
Определен залог успешного трудоустройства для молодых россиян
Российская молодежь сочла ключевым фактором, влияющим на успешное трудоустройство, не образование, а опыт.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета совладельца S7
В воскресенье, 31 марта, при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) потерпел крушение частный бизнес-джет Epic-LT, перевозивший руководство авиакомпании S7.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Зеленский лидирует с солидным отрывом
Явка в первом туре выборов президента Украины составила 63,48% избирателей.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Обновлено вчера в 21:23
Кино
Актер Марк Хэмилл назвал ошибкой убийство Хана Соло в «Звездных войнах»
Актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в «Звездных войнах», на съемках популярного сериала «Падение ордена» рассказал «Известиям» о том, что в свое время едва не отказал режиссеру знаменитой киносаги Джорджу Лукасу.
Обновлено вчера в 21:08
Шоу-бизнес
Как Ольга Дроздова помогла Дмитрию Певцову пережить гибель сына
Позже актриса примет пасынка, как родного и поможет Дмитрию наладить отношения с сыном.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов намекнул на проблемы в браке с Анастасией Костенко
Футболист пообещал жене исправиться. Анастасия Костенко отпраздновала в столичном ресторане накануне своё 25-летие.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Бузовой стало плохо после концерта в Мытищах
Певице и телеведущей Ольге Бузовой стало плохо после концерта в подмосковных Мытищах.
Обновлено в 01:50
Общество
Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись
Больше всего журналиста поразило то, что гематоген производится из крови крупного рогатого скота.
Обновлено в 01:06
Политика
Сторонник Порошенко заявил о необходимости убивать избирателей Зеленского
Крымскотатарский журналист, замдиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, симпатизирующий Порошенко, заявил о существовании на Украине «пророссийского большинства», которое вынуждает «патриотов» открывать огонь по своим согражданам.
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Название эры правления нового императора будет объявлено в Японии
Название эры правления нового императора Японии будет в понедельник объявлено правительством страны.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
В Камышлове организовали подвоз воды после аварии на насосной станции
Власти города Камышлов в Свердловской области организовали подвоз воды в дома, которые остались без воды в результате аварии на насосной станции.
Обновлено в 02:07
Общество
В Башкирии разработано мобильное приложение по ямочному ремонту
На оперативном совещании в правительстве РБ председатель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов доложил о выполнении поручения врио Главы РБ Радия Хабирова — разработке мобильного приложения, интегрированного с интерактивной картой ямочного ремонта РБ.
Обновлено в 02:14
Политика
Набравший 16% голосов Порошенко сказал, что победа еще не в кармане
Петр Порошенко уверен, что в ближайшие пять лет будут завершены все уже начатые «фундаментальные изменения», но отмечает, что победа еще «не в кармане», сообщили в пресс-службе действующего президента Украины в понедельник, 1 апреля.
Обновлено вчера в 20:02
Общество
Мэр Челябинска выполнил поручение нового губернатора «о шаурме»
Ларек с шаурмой в подземном переходе на площади Революции в Челябинске, возмутивший нового губернатора Челябинской области Алексея Текслера при первом знакомстве с городом, прекратил работу.
Обновлено в 01:21
Политика
Пушков спрогнозировал итоги второго тура выборов на Украине
Российский сенатор Алексей Пушков предсказал, чем кончится второй тур президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Профильный комитет Думы рекомендовал не признавать выборы на Украине
Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал депутатам принять заявление о непризнании результатов выборов президента Украины.
Обновлено в 01:16
Космос
Индия вывела на орбиту «космического разведчика»
Индия вывела на орбиту ракету под названием «Полярный спутник», которую называют «космическим разведчиком».
Обновлено в 01:21
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу
В матче 32-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. В составе мерсисайдцев на 16-й минуте гол забил Роберто Фирмино с передачи Эндрю Робертсона, еще один гол в свои ворота забил защитник лондонцев Тоби Алдервейрельд на 90-й минуте.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Председатель Свердловского облсуда ушел в отставку
Указом президента РФ № 196 от 27.02.2013 г. Дементьев был назначен председателем Свердловского областного суда на шестилетний срок полномочий.
Обновлено в 02:00
Экономика
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в малых городах
Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают в Сибири и на Дальнем Востоке, низкие - на Северном Кавказе и Ивановской области, свидетельствуют данные агентства РИА Рейтинг.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:40
Наука
Лингвистические способности в мозгу занимают всего полтора мегабайта
По результатам исследования, общее количество информации займет всего 1,56 мегабайта.
Обновлено вчера в 17:53
Экономика
Globaltrans выплатит 16,5 млрд рублей дивидендов за 2018 год
Транспортно-экспедиционная компания Globaltrans планирует выплатить 8,3 млрд руб. дивидендов за первое полугодие 2018 года, следует из отчета компании по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности).
Обновлено в 03:02
Экономика
В России выросли социальные пенсии
С сегодняшнего дня, 1 апреля, в России социальные пенсии увеличились на 2%. Их средний размер вырос на 182 рубля и составил 9 266 рублей.
Обновлено в 00:30
Политика
В Госдуме констатируют провал «майданного» президента
В любом случае, рассуждает парламентарий, «предварительные итоги выборов свидетельствуют о провале политики «майданного» президента, пришедшего к власти в результате госпереворота и ведущего войну с собственным народом».
Обновлено в 01:40
Политика
В штабе Порошенко призвали спокойно принять его победу во втором туре
В штабе действующего лидера Украины, самовыдвиженца на президентских выборах Петра Порошенко призвали кандидатов спокойно принять его победу во втором туре голосования, который намечен на 21 апреля.
Обновлено в 02:42
Важное за сутки
Названо оптимальное число стирок джинсов в месяц
В британском представительстве компании Levi's рассказали, сколько раз в месяц стоит стирать джинсы.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Четыре человека скончались после ужина в доме престарелых во Франции
Четыре постояльца дома престарелых "Ла Шенре" скончались, еще 22 пострадали во французском городе Лерм, пишет ТАСС со ссылкой на радиостанцию "Франс энфо".
Обновлено в 01:47
Спорт
Загитова снялась в модных образах для японского журнала
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова приняла участие в фотосъемке для модного журнала в Японии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:34