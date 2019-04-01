Доходы Порошенко за год увеличились в 95 разРБК 21:50

Общая сумма доходов, включая подарки, составляет 1,55 млрд грн (около $56,9 млн), в 2017-м Порошенко задекларировал 16,3 млн грн ($585 тыс.). Таким образом, за год размер его доходов увеличился в 95 раз.

Доходы Порошенко за год увеличились в 95 раз

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