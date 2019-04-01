Экономика
Доходы Порошенко за год увеличились в 95 разРБК 21:50
Общая сумма доходов, включая подарки, составляет 1,55 млрд грн (около $56,9 млн), в 2017-м Порошенко задекларировал 16,3 млн грн ($585 тыс.). Таким образом, за год размер его доходов увеличился в 95 раз.
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Здоровье
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Администрация Великого Новгорода обращается к жителям города и предлагает пройти бесплатную диагностику своего здоровья тем, кто рожден в год, который попадает под диспансеризацию.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе
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Обновлено в 05:11
Политика
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Происшествия
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Петр Порошенко уверен, что в ближайшие пять лет будут завершены все уже начатые «фундаментальные изменения», но отмечает, что победа еще «не в кармане», сообщили в пресс-службе действующего президента Украины в понедельник, 1 апреля.
Обновлено в 20:02
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Происшествия
ДТП под Тулой унесло жизни 5 человек
В ночь на понедельник, 1 апреля, в Тульской области на трассе Новомосковск – Сокольники в результате столкновения легкового автомобиля с деревом погибли пять человек.
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Политика
Внучка Муссолини раскритиковала рисунок Джима Керри
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Обновлено в 18:43
Политика
Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
Глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский набрал 30,10% голосов в президентской гонке на Украине.
Обновлено в 22:21
Важное за сутки
Определена оптимальная частота стирки джинсов
Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено в 21:25
Общество
В отношении главы Хакасии организована провокация
Обновлено 29 марта в 07:08
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Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix
В работе сервиса Netflix, который распространяет фильмы и сериалы посредством потокового видео, в ночь с 30 на 31 марта произошел сбой в нескольких странах мира.
Обновлено вчера в 22:37
Экономика
Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей
Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.
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Обновлено в 19:39
Общество
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено в 18:10
Экономика
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.
Обновлено в 18:59
Политика
Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
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Здоровье
Томичей просят помочь 4-летней Лизе пройти реабилитацию
Обновлено вчера в 22:26
Футбол
«Аякс» в меньшинстве победил ПСВ
"Аякс" обыграл ПСВ в матче 27-го тура чемпионата Голландии (3:1). На 57-й минуте встречи клуб из Амстердама остался в меньшинстве: прямую красную карточку получил защитник Нуссаир Мазрауи.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Два человека в ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУ
Мужчина и женщина пострадали в результате миномётного обстрела боевиками ВСУ территории Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 09:51
Теннис
Федерер стал лидером чемпионской гонки АТР
Швейцарский теннисист Роджер Федерер после победы на турнире категории «Мастерс» в Майами возглавил чемпионскую гонку АТР.
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Кино
В Британии умерла девятая «девушка Бонда» актриса Таня Мале
В Великобритании скончалась актриса Таня Мале, получившая мировую известность благодаря роли девушки суперагента Джеймса Бонда Тилли Мастерсон, пишет издание Daily Mirror.
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