Экономика
Доходы Порошенко за год увеличились в 95 разРБК вчера в 21:50
Общая сумма доходов, включая подарки, составляет 1,55 млрд грн (около $56,9 млн), в 2017-м Порошенко задекларировал 16,3 млн грн ($585 тыс.). Таким образом, за год размер его доходов увеличился в 95 раз.
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«Ми-24 совершает суперагрессивный взлет», – прокомментировал видеоролик обозреватель американского издания.
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