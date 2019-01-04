Суммарный доход президента Украины Петра Порошенко вырос в 82 раза за год. Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на данные единого реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций страны.

Доходы Порошенко выросли в 82 раза за год

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