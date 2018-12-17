Президент Украины Петр Порошенко задекларировал доход 198 млн гривен ($7 млн). Об этом пишет издание "Украинские новости", ссылаясь на данные в Едином реестре деклараций государственных служащих.

Доходы Порошенко в 2018 году выросли в 12 раз

Экономика Экономика Интерес к покупке Азиатско-Тихоокеанского банка проявили три инвестора Минимум три инвестора проявили интерес к покупке Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).

Экономика Экономика Росстат зафиксировал сокращение промпроизводства в ноябре Промышленное производство в России в ноябре сократилось на 0,2%. Об этом 17 декабря сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Экономика Экономика На нацпроекты в социальной сфере потратят почти три триллиона рублей Почти три триллиона рублей в ближайшие три года будут потрачены из федерального бюджета на реализацию нацпроектов в сфере образования, науки, демографии и здравоохранения, заявил Медведев.

Энергетика Энергетика Рынок нефти не торопится обновлять локальные максимумы Нефтяной рынок проигнорировал сообщения о том, что Саудовская Аравия в январе намерена снизить экспорт нефти в США, а также, что независимый производитель нефти Оман готов в январе сократить добычу черного золота на 2%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Экономика Экономика Госкомпании обязали перейти на отечественный софт до 2022 года Документ предусматривает обязать госкомпании и их дочерние структуры составить план поэтапного перехода на отечественный софт и начать его выполнение.

Экономика Экономика Россияне тратят на еду почти треть дохода

Финансы Финансы Трамп вновь призвал ФРС не повышать базовую учетную ставку Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь призвал Федеральную резервную систему (ФРС) США не повышать базовую учетную ставку, что может вызвать замедление экономического роста в стране.

Экономика Экономика Росрыболовство ожидает стабильных цен на рыбу в преддверии Нового года Глава Росрыболовства отметил, что пока цены находятся на уровне прошлого года и хорошая путина лососевых пород рыб дает возможность говорить о том, что они и дальше будут стабильными.

Экономика Экономика Франция увеличила срок госгарантий по кредитам на проект «Ямал СПГ» Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр рассказал о решении властей республики расширить государственные гарантии по проекту «Ямал СПГ», увеличив срок покрытия ими привлеченного финансирования.

Экономика Экономика Белоруссия сменит внешнюю политику из-за России По сообщению источников издания «Наша Нива», некоторые министры высказались в том духе, что на налоговый маневр нужно отвечать не совещаниями, а экономическими реформами в самой Белоруссии.

Экономика Экономика Почти на 70% вырос объём выдачи кредитные карт в России Российские банки за 10 месяцев 2018 года выдали почти 9 миллионов новых кредитных карт (8,97 млн единиц).

Экономика Экономика Вложения россиян в краудфандинговые проекты могут ограничить Неквалифицированные инвесторы в России смогут вкладывать в проекты через краудфандинговые платформы не более 600 тыс. руб. в год, сообщает РБК со ссылкой на законопроект, который готовится ко второму чтению в Госдуме.

Экономика Экономика Goldman Sachs предъявлены уголовные обвинения Генпрокуратура Малайзии в понедельник предъявила уголовные обвинения Goldman Sachs за его роль в скандале с выводом средств из малазийского суверенного фонда 1MDB.

Экономика Экономика Polymetal продала предприятия Хаканджинского проекта за $30 млн Компания Polymetal, крупнейший в России производитель серебра и второй по величине производитель золота, продала 100% доли в предприятиях Хаканджинского месторождения золота и серебра в Хабаровском крае, выручив за них $30 млн.