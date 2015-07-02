Экономика
Доходы Порошенко в 2018 году выросли почти в 100 разВедомости 02:36
Доходы президента Украины Петра Порошенко в 2018 г. составили почти 1,56 млрд гривен (около 3,7 млрд руб.), следует из данных, опубликованных в Едином государственном реестре деклараций Украины. Это в 95 раз больше по сравнению с его доходом за 2017 г.
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Политика
Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил украинцев 1 апреля с прекращением договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
Обновлено в 07:00
Космос
NASA опубликовало шаровое звёздное скопление в созвездии Водолея
Агентство NASA опубликовало шаровое звёздное скопление в созвездии Водолея – Messier 2. Отметим, что такие объекты состоят из большого количества светил.
Обновлено в 06:45
Политика
Совбез назвал глобальное потепление одной из угроз безопасности России
Скорость повышения температуры воздуха в России за последние 40 лет превысила общемировой тренд в 2,5 раза, сообщил журналистам помощник секретаря Совета безопасности Александр Абелин.
Обновлено в 07:24
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 2 апреля
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 2 апреля, составляет 65,4176 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 07:29
Футбол
«Спартак» не смог уговорить Мелкадзе
Мелкадзе в последнем сезоне принимал участие в четырёх матчах за "Спартак" и 13 игр он провёл за "Спартак-2".
Обновлено в 04:14
Экономика
«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления
Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и член правления компании Олег Аксютин назначены на должности заместителей председателя правления ПАО «Газпром».
Обновлено в 07:17
Культура
Пропала самая дорогая картина Леонардо да Винчи
Обновлено вчера в 10:23
Культура
Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети
В сети появился отрывок из телевизионного мюзикла "Три мушкетера" 2005 года с участием кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и скончавшейся 16 марта певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 15:06
Политика
Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов президента Украины
По данным Национального экзит-пола, первый тур выигрывает Зеленский с 30,6% голосов, второе место — у Порошенко с 17,8%, у Тимошенко — 14,2%. При этом партия «Батькивщина» ведет параллельный подсчет голосов.
Обновлено в 00:29
Хоккей
Вратарь «Коламбуса» Бобровский в девятый раз в сезоне сыграл на ноль
Обновлено вчера в 20:47
Культура
«Записки сумасшедшего» прочтут во Дворце книги
Перформанс-читку «Записок сумасшедшего» устроит руководитель театра «Абсурдус» Павел Солдатов.
Обновлено вчера в 05:07
Игры
В картах Google появилась змейка
В приложении "Google Карты" в честь 1 апреля появилась встроенная игра "Змейка".
Обновлено в 06:06
Общество
Сбербанк покупает сервис для поиска вакансий Rabota.ru
Сбербанк планирует выкупить у текущих владельцев 100% сервиса для поиска работы и подбора персонала Rabota.ru, говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:27
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке
Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.
Обновлено в 06:07
Авто
Chevrolet готовит мировую премьеру двух новых кроссоверов
На автосалоне в Шанхае, открывающемся 16 апреля, состоится глобальный дебют новых Chevrolet Tracker и Trailblazer.
Обновлено в 01:48
Кино
Лента Тима Бертона «Дамбо» возглавила российский прокат
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Два фрегата НАТО зашли в порт Одессы
Обновлено в 07:30
Наука
Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках
Ученые из России обнаружили, что один из эффектов, используемых при создании лазеров и светодиодов, может работать в "чистых" полупроводниках, что раньше считалось невозможным.
Обновлено в 07:44
Происшествия
К зданию администрации Рязани привезли тело умершей женщины
Обновлено вчера в 03:28
Гаджеты
1 апреля: приложение Файлы Google научилось очищать смартфон снаружи
Google представляет новую функцию очистки экрана, которая «смывает пятна и полирует ваш экран».
Обновлено в 02:31
Спорт
Мустафина отказалась от выступления на чемпионате Европы
Обновлено в 06:39
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".
Обновлено вчера в 22:24
Музыка
Стала известна программа XXXII Собиновского фестиваля
Одним из самых ярких гостей музыкального фестиваля станет лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Евгений Князев.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Мама Сергея Лазарева нежно поздравила сына с днем рождения
Кстати, у Сергея Лазарева уже есть сын. Никита родился еще в 2014 году, но певец долго скрывал его от публики.
Обновлено в 02:41
Наука
В Китае начинают обучать по специальности «искусственный интеллект»
В Министерстве образования КНР заявили, что стать дипломированным специалистом в области искусственного интеллекта (ИИ) можно будет в Пекинском транспортном университете, Пекинском научно-техническом университете, университете Тунцзи в Шанхае и нескольких десятках других вузов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:32
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе был судим за разбой
Сдавшийся полиции виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе столицы Муслим Джамбеков ранее был осужден за разбойное нападение.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Американского рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) застрелили у его магазина одежды в Лос-Анджелесе, сообщает Los Aneles Times.
Обновлено вчера в 21:23
Политика
Умер разработчик системы залпового огня «Смерч» Николай Макаровец
Николай Макаровец, российский ученый и разработчик нескольких систем залпового огня, скончался в возрасте 80 лет.
Обновлено вчера в 17:13