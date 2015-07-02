Экономика

Доходы Порошенко за год выросли почти в 100 разИзвестия вчера в 23:24

Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли в 95 раз по сравнению с 2017 годом и составили 1,55 млрд гривен ($57 млн или 3,7 млрд рублей), пишут в понедельник «Украинские новости» со ссылкой на его декларацию о доходах.
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Доходы Порошенко в 2018 году выросли в 95 раз

RT на русском03:59

Перед выборами Порошенко увеличил свой доход в 95 раз

URA.Ruвчера в 23:13

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ТАССвчера в 21:27

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Газета.Ruвчера в 22:18

Доходы Порошенко за год выросли в 95 раз

Взгляд.рувчера в 22:04

Доходы Порошенко за год увеличились в 95 раз

РБКвчера в 21:50

Доходы Порошенко выросли в 95 раз в 2018 году

РИА Новостивчера в 22:50
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:46, Ашберн
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