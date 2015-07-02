Доходы Порошенко за год выросли почти в 100 разИзвестия вчера в 23:24

Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли в 95 раз по сравнению с 2017 годом и составили 1,55 млрд гривен ($57 млн или 3,7 млрд рублей), пишут в понедельник «Украинские новости» со ссылкой на его декларацию о доходах.

Доходы Порошенко за год выросли почти в 100 раз

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