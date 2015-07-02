Экономика
Доходы Порошенко за год выросли почти в 100 разИзвестия вчера в 23:24
Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли в 95 раз по сравнению с 2017 годом и составили 1,55 млрд гривен ($57 млн или 3,7 млрд рублей), пишут в понедельник «Украинские новости» со ссылкой на его декларацию о доходах.
Читать в источнике
Оценить74
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:46, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор запустил Единый консультационный центр
Роспотребнадзор с 1 апреля запустил Единый консультационный центр (ЕКЦ), который будет работать круглосуточно и без выходных, сообщается в понедельник на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Набравший 16% голосов Порошенко сказал, что победа еще не в кармане
Петр Порошенко уверен, что в ближайшие пять лет будут завершены все уже начатые «фундаментальные изменения», но отмечает, что победа еще «не в кармане», сообщили в пресс-службе действующего президента Украины в понедельник, 1 апреля.
Обновлено вчера в 20:02
Общество
Текслер закрыл киоск с шаурмой в центре Челябинска
Во время объезда Челябинска врио губернатора региона Алексей Текслер внезапно остановил свой кортеж и спустился в подземный переход.
Обновлено в 04:27
Экономика
«Ъ»: в ФАС предложили сократить число естественных монополий
Число естественных монополий в России сократится с 14 до восьми после упразднения закона о естественных монополиях.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.
Обновлено вчера в 17:55
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
Ранее сообщалось, что «Финвижн Холдингс» попросила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Музыка
На Киркорова подали жалобу в ЕСПЧ за плагиат
Обновлено вчера в 13:53
Культура
Самая дорогая картина в мире пропала из Лувра
Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» пропала из филиала Лувра в Абу-Даби, заявили журналисты The New York Times.
Обновлено в 03:29
Наука
Найден эффективный способ защиты человека от укусов комаров
Обновлено 29 марта в 05:17
Шоу-бизнес
Побледневшую Бузову увели с концерта под руки
Певице и звезде реалити-шоу Ольге Бузовой стало плохо во время собственного концерта в Мытищах.
Обновлено в 03:58
Здоровье
В Алтайском крае проснулись первые клещи
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
В Ростове суд признал законным увольнение подводника, награждённого Путиным за ракетный удар по террористам в Сирии
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове признал правомерным увольнение бывшего командира дизель-электрической подлодки «Ростов-на-Дону» капитана 2-го ранга в запасе Андрея Адамского, сообщает «КоммерсантЪ».
Обновлено вчера в 04:15
Политика
Договор о дружбе России и Украины прекратил действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.
Обновлено в 02:06
Интернет
Шпионские приложения годами были доступны в Google Play
В общей сложности специалисты обнаружили в Google Play более 20 программ с Exodus.
Обновлено в 03:19
Экономика
Вступил в силу новый порядок расчета скидки по ОСАГО
С 1 апреля 2019 года изменяется порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который определяет размер скидки по ОСАГО за безаварийное вождение или, наоборот, надбавки за ДТП.
Обновлено вчера в 17:01
Технологии
Технологию 5G могут начать тестировать в Москве
«Операторы связи предложили Государственной комиссии по радиочастотам выделить ресурс в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для тестирования 5G в городах-миллионниках», – говорится в статье.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Трое мужчин избили и изнасиловали женщину в Москве
В Москве женщина стала жертвой изнасилования вблизи пригородных касс недалеко от железнодорожной платформы "Выхино", пишет РЕН ТВ.
Обновлено в 02:59
Футбол
Гол Бензема на 89-й минуте принес «Реалу» победу над «Уэской»
Обновлено вчера в 16:36
Политика
В Госдуме оценили предварительные итоги выборов на Украине
Предварительные итоги выборов на Украине говорят о провале «майданного» президента.
Обновлено в 02:11
Футбол
Руководство «Анжи» не приняло отставку Адиева
Наставник махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев, подавший заявление об уходе со своего поста после проигранного матча "Краснодару", продолжит работать в команде.
Обновлено в 04:35
Общество
Бизнесмен записал видеообращение к врио губернатора Оренбуржья
Речь идет о создании системы контроля за реализацией национальных проектов на территории Оренбургской области.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Солдаты ВСУ на передовой также проголосовали за Зеленского
Обновлено в 04:04
Политика
Владимир Зеленский назвал Пореченкова и Охлобыстина «идиотами»
Обновлено вчера в 09:55
Общество
Правительство хочет приравнять электронные сигареты к обычным
Правительственная комиссия поддержала идею Минздрава - оборот и потребление всей продукции, так или иначе связанной с никотином, должны регулироваться единым образом.
Обновлено вчера в 07:30
Общество
Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России
Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Единоборства
Бивол стал боксером месяца по версии WBA
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол стал боксером месяца по по версии этой организации.
Обновлено в 01:15
Политика
Саакашвили передумал возвращаться на Украину
Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от запланированной поездки на Украину.
Обновлено вчера в 16:36