Экономика
Доходы Порошенко в 2018 году увеличились почти в 100 разТК Звезда 03:35
В 2018 году задекларированный доход украинского лидера Петра Порошенко составил 1,55 млрд гривен (около 56,9 млн долларов), что более чем в 95 раз больше доходов в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Едином государственном реестре деклараций Украины.
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Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
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В Москве нашли еще одного брошенного в квартире ребенка
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Экономика
В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения
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Обновлено в 09:47
Здоровье
Жириновский призвал запретить рекламу лекарств из-за плохого впечатления
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Авто
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Российские дилеры марки объявили старт продаж обновленного кроссовера Nissan Qashqai, производство которого налажено на заводе японского бренда в Санкт-Петербурге.
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Наташа Королева поздравила Зеленского с успехами на выборах
Певица Наташа Королева поздравила шоумена Владимира Зеленского, который лидирует по итогам первого тура голосования в президентских выборах на Украине.
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Политика
Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»
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Обновлено в 08:27
Экономика
На соки с сахаром могут поднять НДС
Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Нетрезвый москвич ударил полицейского и спустил на него овчарку
Сотрудник правопорядка задержал нетрезвого хозяина овчарки и обезвредил напавшего на него пса.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Авто
УАЗ выпустит модель на новой платформе в 2020 году
Обновлено в 10:30
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".
Обновлено вчера в 22:24
Футбол
Защитник «Боруссии» Хакими выбыл до конца сезона из-за травмы
Защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими пропустит оставшиеся матчи сезона в связи с травмой.
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Компания Genesis, которая принадлежит Hyundai, сообщила о том, что в следующем месяце будет представлен новый электрический прототип.
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Политика
РФ и Беларусь подписали закон о ратификации протокола в нефтяной сфере
Ратификационные процедуры по протоколу о внесении изменений в соглашение между правительствами Союзного государства от 12 января 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов завершены в российской столице.
Обновлено в 08:45
Спорт
Тутберидзе рассказала о причинах сложного сезона Загитовой
Российский тренер Этери Тутберидзе заявила, что изменения в физиологии усложнили сезон для олимпийской чемпионки Алины Загитовой, передает ТАСС.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
Видео воздушного боя из кабины Су-35 набирает популярность в Сети
Интернет-пользователи активно обсуждают видео, записанное из кабины истребителя Су-35 во время учений «Ладога-2019».
Обновлено в 06:25
Политика
Госдума готовит заявление о непризнании выборов на Украине
Госдума готовит заявление о непризнании выборов на Украине.
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Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после подсчета 70% протоколов
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Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен
Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено в 06:30
Общество
В Татарстане создадут 6 полилингвальных образовательных комплексов
По словам президента, новые полилингвальные комплексы призваны обеспечить конкурентоспособное образование, где применяются передовые и эффективные практики.
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Политика
Почему Зеленский выиграл первый тур выборов на Украине
По факту Зеленский отнял голоса не только у Порошенко и Бойко, но и у Юлии Тимошенко, которая как минимум 15 лет безуспешно пытается стать президентом Украины и была уверена в своем выходе во второй тур.
Обновлено в 08:02
Культура
Премьера сериала «На краю» состоится на «России-1»
Обновлено вчера в 21:51
Политика
В МИД РФ назвали выборы на Украине самыми грязными и ожесточенными
Сегодняшняя украинская избирательная кампания может войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная.
Обновлено в 10:00
Политика
Международные наблюдатели оценили прошедшие на Украине выборы
Выборы президента Украины, состоявшиеся 31 марта, были конкурентными, а избиратели могли свободно выразить свою волю.
Обновлено в 09:54