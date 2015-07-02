Экономика

Доходы Порошенко в 2018 году увеличились почти в 100 разТК Звезда 03:35

В 2018 году задекларированный доход украинского лидера Петра Порошенко составил 1,55 млрд гривен (около 56,9 млн долларов), что более чем в 95 раз больше доходов в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Едином государственном реестре деклараций Украины.
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