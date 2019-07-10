с чего всё началось

Для сравнения, в 2018 году доходы от экспорта природного газа в первом и втором кварталах составили, соответственно, $12,7 млрд и $11 млрд. С чем связано снижение доходов от экспорта российского газа, в материалах ЦБ не уточняется. Сам «Газпром» пока не отчитывался за второй квартал текущего года.

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за квартал упали на 40%

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