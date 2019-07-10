Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа за квартал упали на 40%РБК вчера в 14:00
Для сравнения, в 2018 году доходы от экспорта природного газа в первом и втором кварталах составили, соответственно, $12,7 млрд и $11 млрд. С чем связано снижение доходов от экспорта российского газа, в материалах ЦБ не уточняется. Сам «Газпром» пока не отчитывался за второй квартал текущего года.
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Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ.Коммерсантъвчера в 17:20
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