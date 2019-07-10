Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа за квартал упали на 40%РБК вчера в 14:00
Для сравнения, в 2018 году доходы от экспорта природного газа в первом и втором кварталах составили, соответственно, $12,7 млрд и $11 млрд. С чем связано снижение доходов от экспорта российского газа, в материалах ЦБ не уточняется. Сам «Газпром» пока не отчитывался за второй квартал текущего года.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 01:24, Вашингтон
Происшествия
Пожар в барнаульской многоэтажке удалось ликвидировать
Обновлено вчера в 13:09
Политика
Путин призвал отказаться от санкций против Грузии
Президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу".
Обновлено 09 июля в 10:17
Экономика
Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне
«В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».
Обновлено вчера в 21:59
Авто
Bentley объявил об отзыве 145 автомобилей в России
Компания Bentley объявила в России отзывную кампанию 145 Continental GT последнего поколения.
Обновлено вчера в 15:58
Экономика
Сотрудник Росстата уволился после публикации об инфляции
Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС.
Обновлено в 00:00
Финансы
Эксперт рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США
Если дефолт США произойдет, первоначальная реакция доллара будет выражена ростом курса.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
Новейший британский авианосец дал течь
Самый новый корабль ВМФ Великобритании авианосец «Королева Елизавета» дал течь во время испытаний в море и вынужден был вернуться в порт.
Обновлено в 01:02
Энергетика
После загрязнения «Дружбы» на предприятиях нашли около 250 нарушений
Ростехнадзор в результате проверок в связи с загрязнением нефтепровода «Дружба» обнаружил около 250 нарушений требований безопасности на опасных производственных объектах предприятий.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Для водителей в России введут новый штраф
Новый закон предусматривает собой введение штрафа на сумму до 300 тысяч рублей. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено вчера в 15:01
Музыка
Макаревич рассказал Собчак о своих миллионах
В ходе интервью Ксении Собчак для YouTube-проекта «Осторожно, Собчак» Макаревич признался, что на его счету лежит миллион.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области
Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, при пожаре в частном доме погибли трое детей.
Обновлено вчера в 23:50
Шоу-бизнес
Меган Маркл осудили за первое публичное появление с сыном
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, нарушив негласное правило королевской семьи, и взбесила этим британцев, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
В Вашингтоне после Дня независимости кончились деньги на безопасность
На празднование Дня независимости, во время которого проходило мероприятие «Салют Америке», администрация Вашингтона потратила $1,7 млн.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
В Пакистане столкнулись пассажирский и грузовой поезда, сообщили СМИ
По меньшей мере девять человек погибли, 67 получили ранения в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в провинции Пенджаб на севере Пакистана, передает телеканал Geo TV.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Россия потратит 200 млрд рублей на новый авианосец
Глава «Крыловского государственного научного центра» Павел Филиппов заявил, что на создание малого неатомного авианосца потребуются 5 лет работы и 200 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:29
Гаджеты
Названы самые популярные у россиян смартфоны с большим экраном
Уточняется, что за шесть месяцев текущего года в России было продано 7,6 млн смартфонов с экраном более 5,6 дюймов.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги
Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 08:47
Армия и оружие
В Петербурге представили новый авианосец проекта «Ламантин»
Как ранее передавало информагентство, главком ВМФ России Николай Евменов на Международном военно-морском салоне в Петербурге заявил, что российский флот получит в свое распоряжение атомный авианосец, но это произойдет не в ближайшие годы.
Обновлено вчера в 08:50
Общество
Бутина сможет вернуться в Россию не раньше декабря
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Зеленский открыл Чернобыльскую зону отчуждения
Обновлено вчера в 09:10
Армия и оружие
Иранские корабли попытались остановить британский танкер
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Компанию Агаларова заподозрили в нецелевом использовании денег «Автодора»
Следственный комитет установил, что компания «Крокус Интернэшнл» Араза Агаларова использовала два аванса от «Автодора» на 12,6 млрд и 2 млрд руб. (в сумме — 14,6 млрд руб.), перечисленные в 2015–2017 годах, для получения дохода в виде процентов на депозитах, а не для строительства первого участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Обновлено в 00:30
Театры
Кехман назвал Курентзиса иудой в театральном мире
Теодор Курентзис, которого все чаще называют гениальным дирижером современности (перебор, конечно), покинул Пермскую оперу.
Обновлено вчера в 07:35
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутниками Минобороны запущена с космодрома «Плесецк»
Ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Минобороны России стартовала 10 июля с космодрома «Плесецк» в Архангельской области, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Обновлено вчера в 13:52
Экономика
Госдума поддержала изменение налогового режима
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, подразумевающий внесение поправок в Налоговый кодекс РФ с целью совершенствования налогового режима в стране.
Обновлено вчера в 08:37
Футбол
Месси признан лучшим футболистом года по версии ESPN
Обновлено в 00:46
Политика
В Совфеде посочувствовали Зеленскому после идеи переименовать Россию
Клинцевич отметил, что считает "откровенной чушью" идею советника Зеленского Никиты Потураева, который предложил называть на Украине русский язык "российским", а Россию — "Московией".
Обновлено в 00:59
Политика
Жители Грузии ответили на антироссийский выпад главы «Рустави 2»
Некоторые грузины предположили, что сотрудники «Рустави 2» своими скандальными выходками намеренно стараются ухудшить отношения Москвы и Тбилиси, другие отметили, что Гварамии наплевать даже на собственных сограждан, которым важно экономическое сотрудничество с РФ.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
Футболист расплакался на поле из-за расистских оскорблений
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в Дагестане
Обновлено вчера в 21:57