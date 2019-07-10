Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали почти на 40%URA.Ru 01:07
Согласно документу, в первом квартале этого года доходы компании от газовых поставок составили 14,1 млрд долларов, а во втором — 8,7 млрд долларов. Годом ранее «Газпром» в области экспорта газа за тот же период заработал 12,7 и 11 млрд долларов соответственно.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ.Коммерсантъвчера в 17:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:59, Вашингтон
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Обновлено в 05:42
Происшествия
Начальник полиции Омска подрался с машинистом московского метро на станции «Каширская»
Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом столичной подземки, конфликт между ними произошел на станции метро "Каширская" московского метрополитена.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной отпустили под домашний арест
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
США отказались от переговоров о неразмещении оружия в космосе
Начальник управления главного оперативного управления Генерального штаба РФ Андрей Стерлин рассказал об отказе США от переговоров с Россией и Китаем о неразмещении оружия в космосе.
Обновлено в 06:41
Политика
Зеленский потребовал люстрации Порошенко
Зеленский намерен усилить люстрацию и добавить к перечню должностей президента Украины, главу Верховной рады, депутатов, главу СБУ, генпрокурора и руководителей оборонных ведомств.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
Пятилетний мальчик из России пропал в Польше
Обновлено в 07:24
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 05:46
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Гаджеты
В Роскачестве объяснили, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали о способах, как избежать взрыва аккумулятора смартфона.
Обновлено в 05:50
Футбол
Владимир Габулов ушел с поста главы Минспорта Северной Осетии
Владимир Габулов по собственному желанию покинул пост министра физической культуры и спорта Северной Осетии и назначен советником главы республики по развитию футбола.
Обновлено в 07:37
Общество
Полицейские смогут служить дольше на пять лет
Предельный возраст пребывания полицейских на службе будет увеличен - этому посвящен поддержанный в первом чтении законопроект.
Обновлено в 08:52
Энергетика
Белоруссия хотела бы больше получать за транзит российской нефти
Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» письменно уведомила «Транснефть», что хочет с августа этого года повысить действующий тариф на транспортировку нефти по трубам в Белоруссии на 21,7%, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 07:25
Происшествия
Вылетевший в Париж из Петербурга самолет вернулся в Пулково
Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Санкт-Петербурга в Париж, вернулся в аэропорт Пулково из-за неисправности.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Татарстане завели дело о рабском труде на ферме двух полицейских
В Татарстане следователи возбудили уголовное дело по жалобе мужчины на то, что его похитили два сотрудника полиции, увезли на ферму своего отца и двадцать дней заставляли там работать.
Обновлено в 07:42
Политика
Петра Порошенко прогнали с митинга в Закарпатье
Обновлено в 00:54
Общество
Пещеру «Таврида» откроют для туристов
Отмечают, что в полном объеме комплекс начнет работу только через 4-5 лет, но первых туристов пещера сможет принять менее чем через два года.
Обновлено в 07:59
Общество
Жителей и гостей Сочи предупредили о шторме
На территории курорта 11-12 июля ожидается залповый ливень с грозой, в отдельных пунктах возможен град.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Российский военный корабль зашел в закрытую зону учений НАТО и Украины
Сторожевой корабль Черноморского флота России "Сметливый" зашел в закрытый район Черного моря, где проводятся совместные учения НАТО и Украины Sea Breeze.
Обновлено вчера в 06:42
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила травму на съемках шоу «Форт Боярд»
33-летняя певица Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок шоу "Форт Боярд", которые проходят во Франции, передает "Вечерняя Москва".
Обновлено в 06:52
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
Могилев: Путь к возвращению Крыма лежит через переговоры
Почему за пять лет глава государства не поднимал вопрос о соблюдении целостности территорий своей страны, имея «на руках» подписанный меморандум, недоумевает МОГИЛЕВ.
Обновлено в 07:12
Происшествия
В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Политика
Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.
Обновлено в 08:02
Гаджеты
В Apple Watch обнаружили подслушивающее приложение
Приложение «Рация» подслушивало разговоры пользователей Apple Watch, пишет TechCrunch со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 08:08
Политика
Законопроект о дагестанских ополченцах принят в первом чтении Госдумы
На заседании Государственной Думы РФ сегодня в первом чтении принят законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий ополченцам из Дагестана.
Обновлено в 08:37
Авто
Toyota готовит к выпуску новый кроссовер
Компания Toyota объявила об изменении производственных планов на совместном предприятии с Mazda в США, чтобы собирать на заводе новый, еще не анонсированный кроссовер.
Обновлено в 04:01
Общество
Российского экскаваторщика проверят за переправу людей в ковше
Власти Красноярского края потребовали провести служебное расследование в отношении водителя экскаватора, который помог жителям затопленного Канска перебраться через затопленную дорогу и перевозил их в ковше.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31