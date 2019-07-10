с чего всё началось

Согласно документу, в первом квартале этого года доходы компании от газовых поставок составили 14,1 млрд долларов, а во втором — 8,7 млрд долларов. Годом ранее «Газпром» в области экспорта газа за тот же период заработал 12,7 и 11 млрд долларов соответственно.

Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали почти на 40%

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