Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали почти на 40%URA.Ru 01:07
Согласно документу, в первом квартале этого года доходы компании от газовых поставок составили 14,1 млрд долларов, а во втором — 8,7 млрд долларов. Годом ранее «Газпром» в области экспорта газа за тот же период заработал 12,7 и 11 млрд долларов соответственно.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ.Коммерсантъвчера в 17:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Политика
Парад состоится: украинский генерал пошел против Зеленского
Командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Михаил Забродский заявил, что военный парад в День независимости Украины состоится, несмотря на решение президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:02
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
Опубликовано видео задержания мужа кассирши Луизы Хайруллиной
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия
Жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ
Обновлено в 02:05
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Общество
Три звезды и выше. Почти 40 гостиничных комплексов построят в Подмосковье
Ключевыми критериями получения субсидии являются регистрация юридического лица на территории Московской области, соответствие гостиницы категории «три звезды и выше», создание не менее 20 номеров, инвестиции в возведение в сумме не менее 50 млн рублей, а также размещение в приоритетных локациях.
Обновлено в 03:47
Политика
В Харькове восстановили памятник Жукову
Обновлено в 03:59
Финансы
Курс доллара опустился ниже 63 рублей
В последний раз доллар находился ниже отметки в 63 рубля 2 июля текущего года. Курс евро опустился на 13 копеек и составил 70,96 рубля.
Обновлено в 03:19
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык в российский
Кандидат в депутаты Верховной рады от партии "Слуга народа" и советник президента Украины Никита Потураев считает, что русский язык в стране существенно отличается от того, на котором говорят в России.
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Москве прогремел взрыв в жилом доме
Обновлено в 03:29
Происшествия
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
Поскольку нарушитель проник на территорию резиденции глубокой ночью, он мог побеспокоить королеву Елизавету II, которая находилась во дворце и спала.
Обновлено вчера в 18:47
Общество
Иркутянина оштрафовали за продажу открыток с Муссолини и Гитлером
Ленинский райсуд Иркутска оштрафовал местного жителя, попытавшегося через сайт Avito.ru продать коллекцию открыток с изображениями политических лидеров Национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера, фашистской Италии Бенито Мусоллини, военной техники Третьего рейха и т.п.
Обновлено в 04:10
Авто
АвтоВАЗ рассказал о забытой Lada «Сахара»
Уникальный ВАЗ-2121 «Сахара» был создан практически из остатков прототипа отечественного внедорожника 4x4.
Обновлено вчера в 14:36
Армия и оружие
В Петербурге представили новый атомный авианосец проекта «Ламантин»
На Международном военно-морском салоне (МВМС-2019) в Петербурге представили макет нового атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин», передает 78.ru.
Обновлено вчера в 12:25
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутниками Минобороны запущена с космодрома «Плесецк»
Ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Минобороны России стартовала 10 июля с космодрома «Плесецк» в Архангельской области, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Обновлено вчера в 13:52
Армия и оружие
Зеленский потребовал усилить активность силовиков в Донбассе
Обновлено вчера в 15:10
Общество
Граждане оценили возможность столкновений в РФ на национальной почве
Массовые кровопролитные столкновения на национальной почве в настоящее время в России невозможны, считают 64% граждан.
Обновлено в 03:57
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Политика
Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено вчера в 16:29
Общество
Названа безвредная доза шоколада
По данным экспертов, половину плитки темного шоколада можно есть каждый день.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Лобода прокомментировала фото обнажённой Королёвой
Светлана Лобода прокомментировала обнажённую стойку на руках Наташи Королёвой.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Краснодаре арестовали бывшего подполковника УФСБ
По словам бывшего директора учебного заведения, которая находится под следствием, подполковник краевого УФСБ, проходивший службу в Белореченске, в 2011 году потребовал от нее должность преподавателя, на что она согласилась, опасаясь негативных последствий.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Наташа Королева вдохновилась Лободой и оголилась перед страной
Певица Наташа Королева, вдохновившись фотографией коллеги Светланы Лободы, которая якобы обнаженная стояла на голове, решила повторить фотоснимок на свой лад.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Туск назвал распад СССР счастливым событием для России и Европы
Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для русских, украинцев, грузин, поляков, а также для Европы.
Обновлено в 03:50
Экономика
Госдума поддержала изменение налогового режима
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, подразумевающий внесение поправок в Налоговый кодекс РФ с целью совершенствования налогового режима в стране.
Обновлено вчера в 08:37
Общество
У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы
У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.
Обновлено в 03:27
Наука
Трехсантиметровый червь издает в океане один из самых громких звуков
Ученые пришли к выводу, что трехсантиметровый червь является одним из самых громких обитателей океана.
Обновлено вчера в 18:47
Гаджеты
Apple уберёт вырез с дисплея iPhone 2020 года
Аналитик компании Credit Suiesse со ссылкой на поставщиков Apple, сообщил, что в iPhone следующего года будут использоваться OLED-дисплеи, которые займут всю поверхность экрана.
Обновлено в 03:27