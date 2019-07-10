с чего всё началось

Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Такие данные представлены в подготовленной ЦБ статистике платежного баланса России. На документ обратили внимание «Открытые медиа».

Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал

Происшествия Задержан заместитель главы Пенсионного фонда Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий к Иванову.

Общество В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.

Наука В России нашли способ обнаружения скрытых субмарин В России начали разработку и внедрение способа обнаружения субмарины по оставляемому ею при перемещении в воде следу от работы винтов.

Происшествия В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ Позже в МЧС сказали, что пожар произошел на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ.

Происшествия Двое российских туристов погибли при шторме в Греции Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.

Происшествия В Москве в жилом доме взорвался баллон с газом Хлопок газа произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.

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Политика Песков назвал выход Путина к людям в Екатеринбурге обычной практикой Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал обычной практикой выход президента РФ Владимира Путина к людям во время встреч и поездок.

Политика ЕС готовит санкции против Турции за геологоразведку в водах Кипра Совет ЕС намерен также приостановить переговоры по Всеобъемлющему соглашению по воздушному транспорту, сократить финансовую поддержку Турции в следующем году и призвать Европейский инвестбанк пересмотреть свою деятельность в отношении этой страны.

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Политика Туск считает необоснованным шагом запрет на полеты из России в Грузию "Недавнее решение России запретить полеты в Грузию является необоснованным и непропорциональным, но ваша страна справлялась с внешним давлением раньше и справится на этот раз", - сказал Туск, подчеркнув, что ЕС выражает Грузию свою поддержку и солидарность.

Политика Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.

Общество В России увеличился спрос на специалистов в строительной сфере Аналитики сервиса для размещения объявлений «Авито» отметили рост спроса на специалистов строительных профессий в России.

Религия В Москву привезут мощи Петра и Февронии В Москву из Мурома привезут для поклонения мощи святых Петра и Февронии, которых считают покровителями брака, сообщила в четверг пресс-служба патриархии.

Политика Глава Евросовета назвал распад СССР «счастливым событием» Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев, русских, а также для центральной и восточной Европы и не является самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.

Общество Для водителей в России введут новый штраф Для автомобилистов в России введут наказание за оформление фальшивой диагностической карты без прохождения техосмотра.

Наука Ученые предложили способ защиты климата Земли Ученые из федерального технического университета Цюриха (ETH Zurich) подсчитали, что, если высадить 0,9 млрд га деревьев в разных уголках планеты, это может помешать изменению климата Земли.

Экономика Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции Директор подведомственной структуры Росстата уволился по собственному желанию после инцидента с публикацией данных по инфляции в России ранее официально установленного срока.

Общество Врачи назвали безвредную дозу шоколада Как рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов, если брать темный шоколад с содержанием какао не менее 50%, то среднестатистический человек каждый день может употреблять около 50 граммов.

Политика Комитет Рады рекомендовал отправить Климкина в отставку Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку главы МИД Украины Павла Климкина.

Спорт CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от ОИ Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, а ныне вице-премьера России Виталия Мутко на решение о пожизненном запрете на посещение и участие в Олимпийских играх в любом качестве.