Энергетика

Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за кварталВедомости вчера в 15:14

Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Такие данные представлены в подготовленной ЦБ статистике платежного баланса России. На документ обратили внимание «Открытые медиа».
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Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа
» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ.
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