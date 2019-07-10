Энергетика

Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40%Вести.Финанс 06:05

Доходы "Газпрома" от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. снизились на 38% квартал к кварталу с $14,1 млрд до $8,7 млрд, сообщается в статистике платежного баланса ЦБ РФ. Падение год к году оценивается в 21%.
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Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа
» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ.
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Доходы «Газпрома» от поставок газа во втором квартале сократились на 38%

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