с чего всё началось

Доходы "Газпрома" от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. снизились на 38% квартал к кварталу с $14,1 млрд до $8,7 млрд, сообщается в статистике платежного баланса ЦБ РФ. Падение год к году оценивается в 21%.

Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40%

Происшествия Верховный суд сократил сроки осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир» Верховный суд сократил на три месяца сроки лишения свободы организатору и трем членам крымской ячейки организации "Хизб ут-Тахрир" (считается в России террористической и запрещена).

Общество Под Канском ливень размыл дорогу: людей переносят в ковше экскаватора Вчера, 11 июля, в Канске прошел сильный ливень. В поселке Строителей под Канском людей через лужи и грязь переносили в ковше экскаватора.

Экономика В Грузии оценили потери в случае российского эмбарго Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава рассказала, сколько денег потеряет Грузия в случае введения Россией полного эмбарго.

Финансы ЦБ назвал размер внешнего долга России По оценке ЦБ, внешний долг РФ на 1 июля 2019 года составил 482,4 миллиарда долларов.

Спорт CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

Космос Японский зонд совершил вторую посадку на астероид Рюгу Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в четверг совершил вторую посадку на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли, с целью взятия образцов пород с этого космического тела.

Политика Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.

Общество Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.

Происшествия Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах Один человек погиб и 14 пострадали в результате пожара на ТЭЦ-27 «Мосэнерго» в подмосковных Мытищах.

Политика Латвия выразила России протест из-за салюта Отмечается, что Латвия не оценила запланированный на 13 октября в Москве салют в честь 75-й годовщины освобождения Риги советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков.

Политика Кличко обсудил с Зеленским отставку Мэр Киева Виталий Кличко ответил на слухи о его возможной отставке с поста председателя Киевской городской государственной администрации.

Наука Найдены самые древние останки человека за пределами Африки Как показало исследование, один из черепов принадлежал неандертальцу, жившему 170 тыс. лет назад, второй – раннему представителю современного человека в Европе, которому 210 тыс. лет, сообщает BBC News.

Авто «Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata «Яндекс» и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020, сообщила пресс-служба «Яндекса».

Происшествия Один из ключевых менеджеров покидает АСВ Первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников решил покинуть свой пост с 22 июля, сообщило АСВ.

Происшествия Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.

Армия и оружие Иранские корабли попытались остановить британский танкер В Ормузском проливе пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Политика Зеленский предложил люстрировать Порошенко Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.

Политика В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой Призыв редактора исторического раздела влиятельной консервативной немецкой газеты Die Welt Свена Феликса Келлерхофф снести памятник на Прохоровском поле, установленный в честь погибших в танковом сражении в 1943 году, вызвал бурную реакцию в России.

Армия и оружие Ракету-носитель «Союз-2.1в» запустили с космодрома Плесецк Ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами была запущена в среду с космодрома Плесецк (Архангельская область), информирует ТАСС.

Политика Рада отказалась отправить Климкина в отставку Верховная рада на заседании в четверг отказалась отправить в отставку главу МИД Украины Павла Климкина.

Происшествия В Перми загорелся центральный рынок Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.

Общество Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей В апреле 2019 года Лисов забрал своих детей и отправился в Польшу. Власти Швеции объявили в международный розыск россиянина и его детей.