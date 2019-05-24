Экономика
Доходы Бастрыкина за год сократились более чем на третьРБК вчера в 15:11
Супруга Бастрыкина за 2018 год задекларировала доход в 6,9 млн руб. Для сравнения, в 2017-м она заработала 4,6 млн руб. В декларации Бастрыкина и его супруги не указаны автомобили или другие транспортные средства.
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с чего всё началось
В 2018 году председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин задекларировал заработок на сумму 11,567 млн руб., следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.РБКвчера в 15:11
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Хоккей
Россия — Финляндия 0:1 (3-й период)
Нули на табло после второго периода остаются на табло полуфинального матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Финляндии.
Обновлено в 10:40
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Хоккей
Рене Фазель: «Игроки НХЛ хотят приезжать на турниры ИИХФ»
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил готовность игроков из НХЛ приезжать на чемпионаты мира и другие турниры под эгидой организации.
Обновлено в 07:35
Космос
SpaceX запустила одной ракетой 60 спутников для раздачи интернета
Starlink satellite deployment by SpaceX. pic.twitter.com / li4lA4LQ5h — Wonder of Science (@ wonderofscience) May 24, 2019 Спутники, каждый из которых размером примерно с офисный стол и весит порядка 220 кг, были доставлены на орбиту высотой около 440 км ракетой Falcon 9, после чего должны включить свои ионные двигатели и постепенно подняться ещё примерно на 100 км, заняв нужные позиции.
Обновлено вчера в 02:55
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
По традиции, сразу после завершения торжества, новоиспеченные муж и жена отправились в свадебное путешествие.
Обновлено в 08:49
Экономика
РЖД опубликовали доходы гендиректора компании Белозерова
Общие доходы генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олега Белозерова в 2018 году составили 220,153 миллиона рублей, говорится в опубликованных в субботу материалах компании.
Обновлено в 10:06
Происшествия
В Марий Эл девятиклассник на последнем звонке ударил депутата
Обновлено вчера в 05:24
Экономика
Три региона вернули в бюджет РФ субсидии на «мусорную» инфраструктуру
В трех регионах России полностью провалили пилотный проект по созданию инфраструктуры обращения с отходами — в Тульской области, Мордовии и Чукотском автономном округе.
Обновлено вчера в 14:48
Футбол
Балтика — Тюмень 1:1
Обновлено в 09:55
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился до исторического минимума
Личный рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до минимального значения — 31,7%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 17:45
Технологии
В Китае показали первую в мире дикую панду-альбиноса
Обновлено в 10:10
Политика
Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко
«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено в 10:36
Футбол
Почеттино: сильно разочарован финалом «Игры престолов»
Обновлено в 10:25
Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Общество
Секс-работниц в Омске массово проверят на ВИЧ
Экспресс-тесты по слюне будут проводиться, как следует из технического задания, размещенного на портале госзакупок, «на улицах города Омска, в местах появления работников коммерческого секса, в реабилитационных центрах».
Обновлено в 03:45
Культура
Дочь Алсу отказалась принимать участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Напомним, в финале детского «Голоса» дочь певицы Алсу Микелла Абрамова получила более 56% зрительских голосов и стала победительницей проекта.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
МИД Украины выразил протест России в связи с поездкой Володина в Крым
"Украина продолжает считать эту, как все предыдущие, поездки российских чиновников во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и город Севастополь грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:45
Политика
Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Урал».
Обновлено в 08:35
Здоровье
Николай Любимов осмотрел «Сосновый бор»
Обновлено в 07:21
Авто
Эксперты объяснили рекордный спрос на автомобили с автоматической КП
Журналисты «Российской газеты» поинтересовались у руководителя отдела продаж «Авилон» Максима Васильева, по какой причине в России растет доля машин с автоматической трансмиссией.
Обновлено в 11:01
Происшествия
СКР начал проверку после повреждения SSJ100 тросом во время полета
Следователи организовали доследственную проверку после инцидента с тросом заземления на борту пассажирского самолета, который выполнял рейс Москва — Ижевск.
Обновлено вчера в 14:08
Общество
Госдума ужесточила правила прохождения техосмотра
Накануне Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 01:46
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишатся поддержки карт памяти microSD
Смартфоны Huawei могут остаться не только без операционной системы Android и процессоров Qualcomm (а также без собственных Kirin), но и без карт памяти формата microSD — на это указывает исчезновение компании Huawei из перечня членов консорциума SD Card Association.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взятку
Чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК России), суд арестовал его по ходатайству следствия.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Под Челябинском утонул подросток, спасая друзей
Региональное челябинское управление СК России проводит доследственную проверку по факту гибели подростка в затопленном угольном карьере близ Копейска - города-спутника Челябинска.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек
В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Политика
Коста-Рика отменила визы для россиян
Россия и Коста-Рика отменили визовый режим. Межправительственное соглашение сегодня вступило в силу.
Обновлено в 05:41