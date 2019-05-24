Экономика
Доходы Бастрыкина за год сократились более чем на третьРБК вчера в 15:11
Супруга Бастрыкина за 2018 год задекларировала доход в 6,9 млн руб. Для сравнения, в 2017-м она заработала 4,6 млн руб. В декларации Бастрыкина и его супруги не указаны автомобили или другие транспортные средства.
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В 2018 году председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин задекларировал заработок на сумму 11,567 млн руб., следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.РБКвчера в 15:11
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