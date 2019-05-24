Доходы Бастрыкина за год сократились более чем на третьРБК вчера в 15:11

с чего всё началось

Супруга Бастрыкина за 2018 год задекларировала доход в 6,9 млн руб. Для сравнения, в 2017-м она заработала 4,6 млн руб. В декларации Бастрыкина и его супруги не указаны автомобили или другие транспортные средства.

Доходы Бастрыкина за год сократились более чем на треть

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