Доходы Бастрыкина снизились на 5 миллионов рублейМосква 24 вчера в 13:40

с чего всё началось

Годом ранее сумма заработка была 16,5 миллиона рублей. Доход жены главы СК составил почти 6,9 миллиона рублей. Супруги Бастрыкины вместе с их двумя несовершеннолетними детьми владеют квартирой (224,4 квадратных метра) и двумя дачами (294,3 и 138,5 квадратных метра).

Доходы Бастрыкина снизились на 5 миллионов рублей

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