Экономика
Доходы Бастрыкина снизились на 5 миллионов рублейМосква 24 вчера в 13:40
Годом ранее сумма заработка была 16,5 миллиона рублей. Доход жены главы СК составил почти 6,9 миллиона рублей. Супруги Бастрыкины вместе с их двумя несовершеннолетними детьми владеют квартирой (224,4 квадратных метра) и двумя дачами (294,3 и 138,5 квадратных метра).
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с чего всё началось
В 2018 году председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин задекларировал заработок на сумму 11,567 млн руб., следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.РБКвчера в 15:11
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Мэр Киева Виталий Кличко ответил шуткой на вопрос журналистов о выделении нового места для администрации президента Владимира Зеленского.
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Экономика
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«Спартак» одержал первую победу в матчах против «Чеховских медведей» и повел в серии со счетом 1:0.
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Обновлено 23 мая в 06:51
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Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье
Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
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Авто
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Бензонасос не является герметичной конструкцией, и его потроха, например якорь или щетки, постоянно купаются в бензине.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Кети Топурия воссоединилась с экс-супругом ради дочери
Обновлено в 09:22
Происшествия
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Первому заместителю главы администрации Балашихи предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он заключен под стражу, сообщили в ГСУ СКР по Мособласти.
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Общество
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Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
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Свадьбу Потапа и Насти Каменских показали на видео
Сам Потап в день свадьбы опубликовал новый трек и снял клип-«признание», который называется «Константа».
Обновлено 23 мая в 22:28
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Войны маркетологов: Nvidia пытается помешать выпуску видеокарты AMD Radeon RX 3080 регистрируя торговую марку «3080»
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Обновлено в 10:08
Авто
Стартовал выпуск Chevrolet Captiva нового поколения
Компания General Motors совместно с концерном SAIC запустила производство кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
В Югре эвакуируют людей из-за серии звонков о минировании объектов
Взрывных устройств не обнаружено. Эвакуировали и посетителей нескольких торговых центров - тоже из-за провокационных звонков.
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Общество
Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве
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ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
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Ольга Бузова пожаловалась на трудности позирования во время фотосессий
Ольга Бузова в своем Инстаграм пожаловалась на трудности позирования, показав на видео фрагмент рабочего процесса.
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Зайцев: «Есть ощущение, что не на это рассчитывала сборная России»
Защитник сборной России Никита Зайцев прокомментировал поражение от Финляндии (0:1) в полуфинале чемпионата мира по хоккею.
Обновлено в 11:46
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В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек
В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04