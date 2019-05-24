Экономика

Доходы Бастрыкина снизились на 5 миллионов рублейМосква 24 вчера в 13:40

Годом ранее сумма заработка была 16,5 миллиона рублей. Доход жены главы СК составил почти 6,9 миллиона рублей. Супруги Бастрыкины вместе с их двумя несовершеннолетними детьми владеют квартирой (224,4 квадратных метра) и двумя дачами (294,3 и 138,5 квадратных метра).
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В 2018 году председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин задекларировал заработок на сумму 11,567 млн руб., следует из документа, опубликованного
 на сайте ведомства.
РБКвчера в 15:11

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Ведомостивчера в 14:13

Доход Бастрыкина в 2018 году сократился на 5 млн рублей

ТАССвчера в 13:23

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Глава Следственного комитета РФ за 2018 год заработал более 11,5 млн рублей

Росбалтвчера в 14:06

Следком раскрыл доходы Бастрыкина

News.ruвчера в 12:38
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