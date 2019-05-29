Доходности гособлигаций развитых стран упали до многолетних минимумовВедомости вчера в 17:27

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала в среду до 2,22%, самого низкого уровня с сентября 2017 г. (еще в ноябре прошлого года она превышала 3,2%).

Транспорт Власти Москвы и Подмосковья решили не выводить метро в область Власти Москвы и Подмосковья решили не выводить метро в область - в Мытищи, Красногорск и Балашиху.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Транспорт СМИ сообщили о повышении цен на билеты в плацкарте В апреле гендиректор Федеральной пассажирской компании, которая является «дочкой» РЖД, Пётр Иванов рассказал о цене на билет в новый вагон купе с душем и сейфами.

Авто Тюнеры из Brabus показали 800-сильный Mercedes-AMG GT Тюнинг-ателье Brabus разработало пакет доработок для 639-сильного Mercedes-AMG GT 63 S. Brabus 800 GT 4 можно заказать как готовую модель или приобрести в виде комплекта доработок для собственного автомобиля.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, чем чревато купание в фонтанах Роспотребнадзор предупреждает, что купание в фонтанах может привести не только к простуде, но и к различным инфекциям, следует из сообщения на сайте ведомства.

Технологии «ВКонтакте» запустила новое меню для бизнес-сообществ Обновлённое меню будет полезно для любого типа сообщества, сообщается в заявлении VK.

Шоу-бизнес В Сети раскритиковали ноги Наташи Королевой в коротком платье На эфир Королева надела обтягивающее платье пудрового цвета, не скрывающее ее стройные ноги.

Энергетика ФАС предостерегла главу НТС от прогнозов о росте цен на бензин Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение главе Независимого топливного союза (НТС) Павлу Баженову из-за его прогнозов о резком скачке цен на бензин, сообщает ведомство.

Финансы Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии "Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.

Происшествия В центре Уфы горят два жилых дома В частном секторе недалеко от Дома Правительства Башкирии по улице Средняя Республиканская загорелись два частных дома.

Общество В России могут ввести отцовский капитал Правда, для получения новой меры поддержки нужно выполнить два условия: все трое детей должны родиться в одной семье, а родители обязаны состоять в зарегистрированном браке.

Общество Путин снизил госпошлину на временный вывоз культурных ценностей Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому снижается размер государственной пошлины за выдачу разрешения на временный вывоз культурных ценностей.

Происшествия МВД: За мошенничество в сфере ЖКХ задержаны более 60 человек МВД в сотрудничестве с Росгвардией задержали более 60 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Политика Китай обвинил США в экономическом терроризме США используют экономический терроризм и «протекционистскую дубину» для развязывания торговых войн против других стран, заявил 30 мая замминистра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.

Театры Константин Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной Режиссер Константин Богомолов назначен новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной.

Общество Назван необходимый навык для получения прибавки к зарплате в России Эксперты в сфере труда выяснили, какой навык больше всех прочих способен повлиять на размер заработной платы в России.

Политика Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.

Политика Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57 В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.

Футбол «Вест Хэм» объявил об уходе Кэрролла и Адриана «Вест Хэм Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба вратаря Адриана и нападающего Энди Кэролла.

Энергетика Акции «ЛУКОЙЛа» выросли после квартального отчета Акции "ЛУКОЙЛа" днем в среду растут после выхода неплохого квартального отчета по МСФО, бумаги почти отыграли просадку накануне из-за вступления в силу майских изменений в структуре индексов MSCI.