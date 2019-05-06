Финансы
Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала годаРБК вчера в 11:45
Банки приступили к снижению ставок по вкладам в конце марта, когда Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного вклада «Лови выгоду» под 7,65% годовых. В результате максимальная доходность по депозитам в массовом сегменте Сбербанка упала до 5,75% (с учетом накопленных процентов — 6,26%).
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Армия и оружие
В центре Луганска заметили «Грады»
Днем ранее семь систем «Град» были замечены на полигоне Миусинск в 62 километрах к юго-западу от Луганска.
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Состоялась премьера четвертой серии заключительного восьмого сезона «Игры престолов» «Последние из Старков», передает телеканал RT.
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Общество
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.
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Сборная России сыграет против Казахстана в Калининграде
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Происшествия
Названа приоритетная версия катастрофы с SSJ-100
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Обновлено вчера в 14:05
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В 2015 году журнал РБК сообщал, что именно компания Бойко, чей капитал Forbes оценивал в $1,35 млрд, стояла за терминалами, которые выдавали кредиты на сумму до 15 тыс. руб. прямо на улице.
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В Японии обнаружили фрагменты «черного ящика» разбившегося F-35A
Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.
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Происшествия
В центре Вишневского рассказали о состоянии пострадавших в Шереметьеве
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Обновлено вчера в 02:23
Общество
На параде Победы в Москве участвует аксубаевец
В День Победы в Москве в военном параде, посвященном 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примет участие уроженец нашего района Николай Айдов.
Обновлено вчера в 01:23
Авто
Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал «АвтоВАЗ»
На изображениях запечатлен SUV. Как предполагают эксперты, модель станет преемником внедорожника Lada 4x4.
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Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»
"Сент-Луис" сравнял счет в серии 2-го раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с "Далласом".
Обновлено 05 мая в 18:07
Шоу-бизнес
Никита Михалков подверг критике сюжеты телевизионных шоу
Никита Михалков подверг их критике, подчеркнув, что рейтинги зарабатываются благодаря скандалам и выяснению отношений между участниками.
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Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".
Обновлено в 00:03
Культура
Фестиваль Ural Music Night вошел в топ-200 лучших событий России
Национальный календарь событий EventsInRussia.com включил фестиваль Ural Music Night в список 200 лучших событий России.
Обновлено в 01:21
Происшествия
В центре Сочи горит двухэтажный жилой дом
Обновлено в 02:00
Политика
Зеленский отреагировал на трагедию в Шереметьево
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Политика
В Раде зарегистрировано постановление об инаугурации Зеленского 19 мая
Постановление о проведении 19 мая торжественного заседания Верховной рады, посвященного принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, зарегистрировано в парламенте и передано на рассмотрение руководства.
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Экономика
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет поднять пошлины на китайские товары до 25%.
Обновлено в 00:23
Происшествия
В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100
Обновлено вчера в 20:44
Гаджеты
ФАС не поддержала ограничения по виртуальным симкам для Apple и Huawei
ФАС не поддержала предложение ограничить конкуренцию со стороны зарубежных производителей смартфонов для легализации в России eSIM (embedded SIM, сим-карты, интегрированной в смартфон, планшет, «умные» часы или любое другое устройство на этапе производства).
Обновлено в 01:00
Общество
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Здоровье
В Якутии на привлечение медиков в села за год направят 132 млн рублей
На привлечение врачей и фельдшеров в якутские села в течение 2019 года планируется истратить более 132 млн рублей, сообщила ТАСС во вторник руководитель республиканского минздрава Елена Борисова.
Обновлено в 02:43
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Многодетным семьям предлагают выделять по 450 тысяч рублей на ипотеку
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от нескольких фракций внесли законопроект, который позволит оказать существенную помощь многодетным семьям.
Обновлено вчера в 09:51
Армия и оружие
Российская армия начала получать бесшумные минометы 2Б25 «Галл»
Вооруженные силы России начали получать новые бесшумные минометы 2Б25 "Галл".
Обновлено в 02:28
Происшествия
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы
Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено вчера в 09:53