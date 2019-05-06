Финансы

Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала годаРБК вчера в 11:45

Банки приступили к снижению ставок по вкладам в конце марта, когда Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного вклада «Лови выгоду» под 7,65% годовых. В результате максимальная доходность по депозитам в массовом сегменте Сбербанка упала до 5,75% (с учетом накопленных процентов — 6,26%).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года

РБКвчера в 11:45

Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года

Ведомостивчера в 11:03

Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась в конце апреля

Rambler News Serviceвчера в 09:39

Максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках России снизилась до 7,49%

ТАССвчера в 09:56

ЦБ: максимальная ставка банков по рублёвым вкладам снизилась

News.ruвчера в 09:54

Максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам в III декаде апреля снизилась до 7,49%

ПРАЙМвчера в 09:40

ЦБ РФ: в российских банках начали снижаться ставки по вкладам

Фонтанка.Рувчера в 10:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 01:52, Ашберн
Здоровье

Названа главная причина преждевременной смерти

Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
Обновлено в 00:33
Происшествия

«Ъ» назвал приоритетную версию катастрофы с SSJ-100

Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 00:52
Религия

Православные встречают Радоницу

7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:33
Экономика

Китай определился с экономическими мерами в ответ на новые пошлины США

Китай намерен принять пакет мер по стимулированию экономики страны в случае повышения американских пошлин.
Обновлено в 00:23
Происшествия

Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено вчера в 15:43
Авто

GM-АвтоВАЗ продлил скидки на Chevrolet Niva в мае

Все желающие приобрести новую Chevrolet Niva смогут воспользоваться программами «Трейд-ин» и «Скидка при покупке в кредит» до 31 мая 2019 года.
Обновлено вчера в 04:47
Единоборства

Макгрегор удалил пост в Twitter, где назвал российских бойцов крысами

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор удалил пост в Twitter, в котором оскорбил бойцов из России, назвав их крысами.
Обновлено в 01:34
Политика

Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео

Лавров подчеркнул также, что в ходе конструктивных переговоров со своим американским коллегой Москве и Вашингтону удалось продвинуться вперед в развитие недавнего разговора Путина и Трампа по целому ряду международных проблем.
Обновлено вчера в 12:43
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева собирается эксгумировать тело Ирины Цывиной

Обновлено в 00:49
Политика

Facebook удалил 97 якобы связанных с Россией аккаунтов

Отмечается, что в общей сложности речь идёт о 97 аккаунтах (62 Facebook-аккаунта, 10 страниц и 25 групп), действующих как «часть сети, исходящей из России, которая сосредоточена на Украине».
Обновлено вчера в 16:54
Общество

В честь первенца принца Гарри Ниагарский водопад подсветили синим

Ниагарский водопад в течение часа светился синим цветом по случаю рождения в семье принца Гарри и герцогини Суссекской Меган Маркл первенца.
Обновлено в 00:58
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия

В Кузбассе высокопоставленный полицейский попался на взятке

В Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по региону Вячеслав Безлюдько.
Обновлено в 00:03
Политика

Госдеп США подтвердил предстоящую смену посла на Украине

Посол США на Украине Мари Йованович покинет в мае свой пост одновременно с завершением полномочий действующего президента страны Петра Порошенко, сообщил «РИА Новости» представитель Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие

В России создадут первый атомный авианосец

Обновлено в 01:16
Финансы

ЦБ может засекретить данные о слиянии банков из-за санкций

Министерство финансов России предлагает разрешить Центробанку не публиковать информацию о слиянии банков, если сам банк или кто-то из его руководителей находятся под иностранными санкциями.
Обновлено в 00:54
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству

Обновлено вчера в 16:56
Гаджеты

ФАС не поддержала ограничения по виртуальным симкам для Apple и Huawei

ФАС не поддержала предложение ограничить конкуренцию со стороны зарубежных производителей смартфонов для легализации в России eSIM (embedded SIM, сим-карты, интегрированной в смартфон, планшет, «умные» часы или любое другое устройство на этапе производства).
Обновлено в 01:00
Происшествия

Россияне создали петицию против полетов Sukhoi Superjet 100 в России

После трагедии в Шереметьево на Change.org была создана петиция о полном прекращении полетов Sukhoi Superjet 100 в России.
Обновлено вчера в 07:26
Музыка

Вячеслав Бутусов написал новую песню на стихотворение Пушкина

Песня на стихи Пушкина войдет в новый альбом Бутусова, запись которого начнется сразу после творческого вечера в Москве.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100

Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 10:33
Политика

Журналистов Рейтер, осужденных в Мьянме, освободили по амнистии

Двое журналистов британского новостного агентства Рейтер, граждане Мьянмы, осужденные в Янгоне на 7 лет тюрьмы за попытку разглашения секретной информации, освобождены во вторник по амнистии, сообщает мьянманский новостной интернет-портал Mizzima.
Обновлено в 01:32
Хоккей

Панарин и Бобровский не исключили возможности остаться в «Коламбусе»

Российские хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин и Сергей Бобровский после поражения в шестом матче серии против "Бостон Брюинз" и вылета из Кубка Стэнли прокомментировали свой возможный уход из команды.
Обновлено в 00:47
Здоровье

Девушку парализовало после приступа головной боли

Обновлено в 00:25
Шоу-бизнес

Неизвестные воруют с могилы Юлии Началовой игрушки и свечи

Поклонники постоянно приносят на могилу игрушки, цветы и свечи. Однако некоторое время назад вещи стали пропадать.
Обновлено вчера в 08:35
Армия и оружие

«Стотысячетонный блеф»: немецкий журналист об авианосцах США

Немецкий журналист Лоренц Хемикер усомнился в том, что Вашингтон сможет оказать значительное воздействие на Иран при помощи авианосца, который тот решил отправить к берегам страны.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено вчера в 12:29
Общество

Генеральная репетиция парада Победы пройдет на Красной площади

Более 13 тыс. военных, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета примут участие во вторник в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия

В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево

В центральном сквере Мурманска, у памятника жертвам военной интервенции 1918 - 1920 годов прошла стихийная траурная акция в память погибших пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета.
Обновлено вчера в 14:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное