Финансы
Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала годаРБК 11:45
Банки приступили к снижению ставок по вкладам в конце марта, когда Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного вклада «Лови выгоду» под 7,65% годовых. В результате максимальная доходность по депозитам в массовом сегменте Сбербанка упала до 5,75% (с учетом накопленных процентов — 6,26%).
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 16:40, Ашберн
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен придерживаться курса на вступление в международные сообщества, которому следовал действующий глава государства Петр Порошенко.
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Бренд «Шереметьево» принесли в жертву для спасения «Аэрофлота»
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Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
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В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.
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Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
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После развода у Анджелины Джоли обострился лицевой паралич
Недавно знаменитость дала интервью журналу Vanity Fair, в котором поведала, что уже долгое время страдает от паралича Белла — нервного заболевания, из-за которого у нее периодически немеют мышцы лица.
Обновлено в 03:16
Авто
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В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
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В Шереметьеве одна из двух взлетно-посадочных полос аэропорта была закрыта после авиакатастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлот».
Обновлено в 15:23
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Украинский Первомайск остался без воды из-за долгов
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Футбол
«Ливерпуль» подтвердил, что Салах и Фирмину не сыграют с «Барселоной»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что нападающие команды Мохамед Салах и Роберту Фирмину не сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".
Обновлено в 15:12
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В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
Обновлено в 15:08
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Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
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Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе
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Хоккей
Гавриков – о дебюте в НХЛ: «Могу играть лучше»
Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков оценил свой дебют в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги против «Бостона».
Обновлено в 16:03
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Власти Шри-Ланки задержали или уничтожили всех организаторов терактов
Власти Шри-Ланки объявили о задержании или уничтожении всех предполагаемых организаторов терактов, которые прошли в стране 21 апреля, а также всех лиц, которые были непосредственно связаны с организацией этих взрывов.
Обновлено в 14:41
Общество
Госдума может обязать освобождаемых по УДО заключенных оплачивать адвокатов
В Госдуму внесен законопроект с предложением взыскивать с лиц, освобождаемых из тюрьмы условно-досрочно, стоимость оплаченных государством адвокатов по назначению.
Обновлено в 15:38
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
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5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.
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Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Общество
Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы
Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Общество
Реставраторы обнаружили ртуть в фундаменте церкви в Пушкине
При реставрации церкви святого мученика Иулиана Тарсийского в Пушкинском районе Санкт-Петербурга рабочие обнаружили ртуть, выходящую из стен фундамента, сообщает пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
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Обновлено в 05:22