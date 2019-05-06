Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала годаРБК вчера в 11:45

Банки приступили к снижению ставок по вкладам в конце марта, когда Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного вклада «Лови выгоду» под 7,65% годовых. В результате максимальная доходность по депозитам в массовом сегменте Сбербанка упала до 5,75% (с учетом накопленных процентов — 6,26%).

Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года

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