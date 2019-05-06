Финансы
Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала годаРБК вчера в 11:45
Банки приступили к снижению ставок по вкладам в конце марта, когда Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного вклада «Лови выгоду» под 7,65% годовых. В результате максимальная доходность по депозитам в массовом сегменте Сбербанка упала до 5,75% (с учетом накопленных процентов — 6,26%).
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 04:52, Ашберн
Происшествия
Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение
Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.
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В оперативном совещании под председательством генпрокурора РФ Юрия Чайки принимают участие глава ФАС Игорь Артемьев, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и Роспотребнадзора - Анна Попова, представители трех федеральных округов – Уральского, Приволжского и Дальневосточного.
Обновлено в 02:53
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Россельхознадзор смягчает ограничения на поставки молока из Белоруссии
Россельхознадзор отменяет общий запрет на поставки молока наливом и молочной продукции в таре объемом более 2,5 л из Белоруссии, но сохраняет ограничения, введенные по другим причинам, в отношении 29 белорусских предприятий.
Обновлено в 04:31
Футбол
Мамаев: Хотелось бы поскорее вернуться в большой спорт
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Происшествия
В метро Петербурга вагон окутало дымом из-за электронной сигареты
Во вторник, 7 мая, в одиннадцатом часу утра в вагоне поезда, следовавшего между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метрополитена произошло задымление.
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Сергей Глазьев: Новые власти Украины, возможно, попытаются заселить Донбасс евреями
Новые власти Украины, возможно, попытаются заселить Донбасс евреями; нынешними жителями "Земли Обетованной" заменят русских, от которых юго-восток страны будет зачищен.
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Общество
Револьвер XIX века обнаружили в Москве во время раскопок
Археологи при раскопках в Москве на Долгоруковской обнаружили револьвер позапрошлого столетия и кокарду с милицейской фуражки.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Жители Перми похитили бизнесмена, потребовав за него 12 млн рублей
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Экономика
Morgan Stanley уходит из России
Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г. ЦБ действующие компании не комментирует.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Помпео: США обеспокоены претензиями России на Северный морской путь
Обновлено вчера в 15:42
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
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Шоу-бизнес
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу По словам Никиты Сергеевича, он не призывает закрыть популярные среди отечественных телезрителей ток-шоу, так как ему и самому трудно оторваться от их просмотра во время приема пищи.
Обновлено в 04:30
Гаджеты
ZTE официально представила смартфоны Axon 10 Pro и Axon 10 Pro 5G
ZTE Axon 10 Pro и Axon 10 Pro 5G были впервые анонсированы во время MWC на пресс-конференции ZTE.
Обновлено в 01:08
Общество
Для людей старше 40 лет вступил в силу новый порядок диспансеризации
Россияне старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию раз в год, а не раз в три года как раньше.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Обновлено вчера в 16:23
Спорт
Фигуристка Загитова возглавила рейтинг ISU
Российская фигуристка Алина Загитова по итогам сезона-2018/19 возглавила рейтинг одиночниц Международного союза конькобежцев (ISU).
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Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02
Авто
Mercedes-Benz отзывает более 1,5 тысячи автомобилей S-класса в России
Официальный представитель автопроизводителя Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц Рус» объявил об отзыве 1569 автомобилей для проверки и ремонта.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено вчера в 08:15
Общество
Леди Гага разделась на светском балу в Нью-Йорке
Американская певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Грозном загорелся продовольственный склад
Продовольственный склад загорелся в Старопромысловском районе Грозного, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил РИА Новости во вторник представитель регионального управления МЧС по республике.
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Политика
На Украине возбудили дело против спикера Рады Парубия
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Обновлено в 04:42
Авто
Новый родстер Porsche 911 Speedster получил ценник в России
В России стартовал прием заказов на новую спецверсию немецкой модели Porsche 911 Speedster.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Пожар в жилом доме в Сочи ликвидирован
Пожар на площади 300 кв. м, который произошел в одном из жилых домов в Сочи, ликвидирован.
Обновлено в 04:13
Хоккей
Столяров стал игроком «Спартака»
На счету форварда 59 матчей в регулярном чемпионате, 5 шайб и 10 голевых передач, в плей-офф хоккеист провел 4 игры и не отметился результативными действиями. ⚡️ #Спартак заключил контракт с Геннадием Столяровым.
Обновлено в 03:43