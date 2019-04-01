Экономика
Доходность крупнейших НПФ в 2018 году оказалась ниже инфляцииInfox.ru 09:01
Суммарная доходность крупнейших НПФ по итогам 2018 года оказалась в 2,5 раза меньше инфляции, достигшей 4,3% в прошлом году. Как пишет «Коммерсантъ», лучшие результаты по доходности – у «Газфонда пенсионные накопления» (6,4%), «ВТБ Пенсионного фонда» (5,4%) и «Нефтегаранта» (5%).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Финансовые проблемы НПФ отразились на счетах миллионов клиентов По итогам 2018 года совокупная доходность крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) оказалась существенно меньше инфляции.Коммерсантъвчера в 18:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Политика
Зеленский лидирует на выборах президента Украины
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Обновлено в 07:17
Политика
В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе
В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Обновлено в 05:55
Футбол
«Спартак» не смог уговорить Мелкадзе
У московского "Спартак" не получилось договориться с Георгием Мелкадзе. Вероятно форвард покинет команду ближайшим летом.
Обновлено в 04:14
Экономика
Сбербанк покупает сервис по поиску работы Rabota.ru
Сбербанк покупает 100% группы компаний, управляющей сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 08:10
Общество
Божена Рынска возглавила новый «Рейтинг травли медиаперсон»
Обновлено в 07:48
Экономика
«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания планирует создать Арктический кластер для достижения цели по росту грузопотока по Северному морскому пути.
Обновлено в 08:09
Космос
Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
Культура
Премьера сериала «На краю» состоится на «России-1»
Обновлено вчера в 21:51
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Важное за сутки
В Levi’s рассказали, как правильно стирать джинсы
Сотрудники американского бренда Levi’s рассказали, как правильно стирать джинсы.
Обновлено в 00:41
Политика
Климкин поздравил Украину с расторжением договора о дружбе с Россией
Глава украинского МИДа Павел Климкин поздравил всех украинцев с окончанием действия договора о дружбе с российской стороной.
Обновлено в 07:59
Экономика
Счётная палата выявила новую схему мошенничества при уплате НДС
«Появилась новая схема — так называемый «массовый подписант», когда один человек, имеющий ключ электронной подписи, подает налоговые декларации за нескольких налогоплательщиков», — сообщают в Счетной палате.
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Мытищах более 40 детей отравились в лагере
Обновлено в 04:48
Общество
Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК
Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, сообщил политик в Instagram.
Обновлено в 08:30
Авто
Кроссовер Hyundai Venue сфотографировали без камуфляжа
Обновлено в 08:30
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Названы причины крушения самолёта с совладелицей S7 на борту
Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН заявил, что пока нет очевидных фактов, которые бы чётко указывали на ту или иную причину крушения самолёта с Наталией Филевой на борту.
Обновлено в 05:23
Политика
ОБСЕ признала выборы на Украине свободными и конкурентными
Первый тур выборов президента Украины прошел в конкурентной борьбе, граждане имели возможность свободного волеизъявления, заявили в миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Обновлено в 08:30
Общество
Новые необычные площадки для регистрации брака появятся в Москве
В столице откроются 20 необычных площадок для торжественной регистрации брака. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге.
Обновлено в 07:16
Экономика
Минтруд сообщил об увеличении числа официально безработных россиян
Численность официально безработных россиян с 20 по 27 марта увеличилась на 0,7% - до 820 тысяч человек, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
Обновлено в 08:56
Экономика
Фонд Катерины Тихоновой получил от «Роснефти» 28 млн рублей
Компания «Роснефть» выделила 28 млн рублей фонду «Национальное интеллектуальное развитие» Катерины Тихоновой, которую называют дочерью президента Владимира Путина.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
НАТО намерено усилить присутствие в Черном море
Обновлено в 05:38
Общество
Стерлигов продает хлеб для бедных за 440 рублей
Стерлигов называет его хлебом для бедных. Получив первые возмущенные отклики на такой прейскурант, Стерлигов был вынужден объясняться.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ЦИБ ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 08:42
Экономика
В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения
Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Самаре шесть воспитанников детского сада заразились гепатитом А
Шесть воспитанников детского сада в Самаре заразились гепатитом А, все они госпитализированы, сообщает департамент образования города.
Обновлено в 04:10
Политика
Путин встретится с зарубежными коллегами на Арктическом форуме
Президент России Владимир Путин в рамках Арктического форума в Санкт-Петербурге 9 апреля проведет встречи с президентами Исландии и Финляндии, а также премьерами Швеции и Норвегии.
Обновлено в 08:44
Общество
Vice: любовь россиян к «батончикам из крови» шокирует
В исследовании издание рассказывает о любви россиян к гематогену, называя его "сладкими батончиками, сделанными из крови".
Обновлено в 03:47