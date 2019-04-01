Доходность крупнейших НПФ в 2018 году оказалась ниже инфляцииInfox.ru 09:01

Финансовые проблемы НПФ отразились на счетах миллионов клиентов По итогам 2018 года совокупная доходность крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) оказалась существенно меньше инфляции.

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Суммарная доходность крупнейших НПФ по итогам 2018 года оказалась в 2,5 раза меньше инфляции, достигшей 4,3% в прошлом году. Как пишет «Коммерсантъ», лучшие результаты по доходности – у «Газфонда пенсионные накопления» (6,4%), «ВТБ Пенсионного фонда» (5,4%) и «Нефтегаранта» (5%).

Доходность крупнейших НПФ в 2018 году оказалась ниже инфляции

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