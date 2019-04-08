Экономика
Доходность инвестирования добровольных пенсий опустилась до 4,9%Саминвестор 03:23
На доходности инвестирования добровольных пенсий отразились требования по формированию страхового резерва, «переоценка и списание активов», а также подготовка к стресс-тестированию.
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Политика
Министр внутренней безопасности США подала в отставку
Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен подала в отставку.
Обновлено вчера в 18:43
Футбол
«Реал» не может договориться с «Челси» по сумме трансфера Азара
"Реал" ведет активные переговоры с "Челси" по трансферу бельгийского полузащитника Эдена Азара.
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Технологии
Глава Tron раскрыл детали важного обновления
Следующее обновление протокола Tron под названием SUN Network пройдет в ближайшее время, заявил создатель блокчейн-стартапа Джастин Сан.
Обновлено в 04:43
Общество
Росконтроль назвал качественный плавленый сыр
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В США пожаловались на усталость от антироссийских санкций
Американский сенатор Марко Рубио заявил, что законодатели страны устали от антироссийских санкций.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Новейшие истребители Су-57 направятся в Крым
Как сообщает издание, сейчас решается вопрос в какую именно авиачасть будут направлены новейшие истребители пятого поколения – в 3-й смешанный авиаполк (дислоцирован в Крымске) или в 38-й истребительный авиационный полк на аэродроме "Бельбек" под Севастополем.
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Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко 19 апреля
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе в Киеве.
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Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море
Разведывательные и ударные корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО Sea Shield — 2019 в Чёрном море.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Обновлено вчера в 20:51
Спорт
Олимпийский чемпион Крюков объявил о завершении карьеры лыжника
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Для автомобилистов могут появиться два новых налога
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Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
Адвокат намерен вытащить Алексея Прокопенко на свободу
Обновлено в 04:40
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт
Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
Обновлено в 03:41
Энергетика
Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторные топлива не обсуждалось с нефтяными компаниями.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Кино
В Доме кино проходит прощание с Алексеем Булдаковым
Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым проходит в понедельник в столичном Доме кино.
Обновлено в 05:36
Экономика
Коломойский потребует от властей Украины $2 млрд
Украинский олигарх Игорь Коломойский, бывший совладелец «ПриватБанка», намерен потребовать от украинских властей $2 млрд, если суд вынесет решение о национализации финансовой организации незаконной.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Экстренно госпитализирован Анатолий Мукасей
Обновлено в 04:18
Политика
В Раде сообщили о создании объединения «За Зеленского»
О создании объединения "За Зеленского" сообщил сегодня внефракционный член Рады Виталий Куприй — депутат, который участвовал в первом туре президентской гонки, уверен, что второму туру угрожают масштабные фальсификации, при помощи которых действующий президент Петр Порошенко попытается сохранить власть.
Обновлено в 05:21
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Бурятии школьники повредили 37 могил
В Бичурском районе Бурятии двое школьников повредили 37 надмогильных сооружений на кладбище в селе Буй, сообщает ГУ МВД по республике.
Обновлено в 03:20
Космос
Учёные: в небе над Красноярском пролетел болид
Обновлено в 05:35
Происшествия
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Общество
Эксперты рассказали о правильной технике глажки рубашек
Сотрудники химчистки Jeeves Belgravia в Лондоне, которая обслуживала принца Чарльза в течение 34 лет, раскрыли секреты правильной глажки рубашек.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Маньяку из Екатеринбурга попросили назначить второй пожизненный срок
Прокуратура попросила суд назначить пожизненный срок Алексею Фалькину, уже осужденному к лишению свободы пожизненно за серию изнасилований и убийств.
Обновлено в 05:15
Транспорт
В Москве ограничат работу аэропортов из-за репетиций парада Победы
Работа московских аэропортов будет временно ограничена в связи с подготовкой воздушной части парада Победы и репетициями военной авиации.
Обновлено в 00:56