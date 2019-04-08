Доходность инвестирования добровольных пенсий опустилась до 4,9%Саминвестор 03:23

На доходности инвестирования добровольных пенсий отразились требования по формированию страхового резерва, «переоценка и списание активов», а также подготовка к стресс-тестированию.

Политика Министр внутренней безопасности США подала в отставку Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен подала в отставку.

Технологии Глава Tron раскрыл детали важного обновления Следующее обновление протокола Tron под названием SUN Network пройдет в ближайшее время, заявил создатель блокчейн-стартапа Джастин Сан.

Политика В США пожаловались на усталость от антироссийских санкций Американский сенатор Марко Рубио заявил, что законодатели страны устали от антироссийских санкций.

Армия и оружие Новейшие истребители Су-57 направятся в Крым Как сообщает издание, сейчас решается вопрос в какую именно авиачасть будут направлены новейшие истребители пятого поколения – в 3-й смешанный авиаполк (дислоцирован в Крымске) или в 38-й истребительный авиационный полк на аэродроме "Бельбек" под Севастополем.

Политика Зеленский согласился на дебаты с Порошенко 19 апреля Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе в Киеве.

Происшествия Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.

Армия и оружие Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море Разведывательные и ударные корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО Sea Shield — 2019 в Чёрном море.

Экономика Для автомобилистов могут появиться два новых налога Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.

Гаджеты Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.

Энергетика Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторные топлива не обсуждалось с нефтяными компаниями.

Происшествия В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.

Кино В Доме кино проходит прощание с Алексеем Булдаковым Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым проходит в понедельник в столичном Доме кино.

Экономика Коломойский потребует от властей Украины $2 млрд Украинский олигарх Игорь Коломойский, бывший совладелец «ПриватБанка», намерен потребовать от украинских властей $2 млрд, если суд вынесет решение о национализации финансовой организации незаконной.

Политика В Раде сообщили о создании объединения «За Зеленского» О создании объединения "За Зеленского" сообщил сегодня внефракционный член Рады Виталий Куприй — депутат, который участвовал в первом туре президентской гонки, уверен, что второму туру угрожают масштабные фальсификации, при помощи которых действующий президент Петр Порошенко попытается сохранить власть.

Транспорт ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).

Происшествия В Бурятии школьники повредили 37 могил В Бичурском районе Бурятии двое школьников повредили 37 надмогильных сооружений на кладбище в селе Буй, сообщает ГУ МВД по республике.

Общество Эксперты рассказали о правильной технике глажки рубашек Сотрудники химчистки Jeeves Belgravia в Лондоне, которая обслуживала принца Чарльза в течение 34 лет, раскрыли секреты правильной глажки рубашек.

Происшествия Маньяку из Екатеринбурга попросили назначить второй пожизненный срок Прокуратура попросила суд назначить пожизненный срок Алексею Фалькину, уже осужденному к лишению свободы пожизненно за серию изнасилований и убийств.