Экономика
Доходность ОФЗ упала на многонедельные минимумы после ФРСFinancial One 04:22
Доходность 10-летних российских госбумаг сегодня утром вышла на минимум с 11 февраля, 8,15 процента годовых, сейчас она на уровне 8,18 против 8,28 при закрытии биржевой сессии среды.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Происшествия
В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек
Около 60 человек погибли после переворота парома в реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Политика
Полную инвентаризацию недвижимости и земель проведут в России
Правительство России решило провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено в 10:11
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Минобороны пригласило руководство НАТО на конференцию по безопасности
Министерство обороны РФ пригласило военно-политическое руководство НАТО принять участие в предстоящей 23-25 апреля VIII Московской конференции по международной безопасности, сообщил в четверг на брифинге для военных атташе заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Суд расторг брак Марата Башарова
Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:48
Финансы
Россия разместит евробонды на $3 млрд и на €750 млн
По словам собеседников агентства, объем размещения нового выпуска евробондов в долларах составит $3 млрд, доразмещения в евро - €750 млн.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Замглавы администрации Чехова задержали после обысков
По итогам следственных мероприятий оперативники задержали первого замглавы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Сотни поклонников пришли проститься с Юлией Началовой
В последние годы о Началовой было больше известно как о телеведущей, чем как о певице.
Обновлено в 06:49
Авто
Nissan Terrano «обновили» в очередной раз
Последний раз кроссовер подвергся рестайлингу в ноябре прошлого года. Правда, изменения оказались более, чем несущественными.
Обновлено в 05:15
Политика
Глава ВЦИОМа назвал долю поддерживающих Беглова жителей Петербурга
По мнению Федорова, высокий уровень поддержки Беглова обусловлен в том числе активностью врио главы Санкт-Петербурга в решении проблемы с плохой уборкой снега в городе.
Обновлено в 10:45
Политика
В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым
Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
Обновлено в 10:36
Общество
Штормовой ветер несется на Петербург
Обновлено в 10:52
Происшествия
В структуре «Роскосмоса» нашли фиктивную компанию
Лефортовская межрайонная прокуратура обнаружила в структуре "Роскосмоса" фиктивную компанию, передает РБК со ссылкой на источники в МВД.
Обновлено в 09:17
Авто
Skoda представила еще одно умное решение
Обновлено в 10:08
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Футбол
Андрей Аршавин стал послом на Евро-2020
Обновлено в 09:55
Кино
В Волгограде скончался актер Петр Зайченко
Российский актер Петр Зайченко скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.
Обновлено в 11:05
Происшествия
По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено вчера в 17:53
Игры
Тизер от Epic Games: Heavy Rain может выйти на РС
Heavy Rain вышла в феврале 2010 года на PS3 и получила тёплые отзывы от критиков и игроков.
Обновлено вчера в 12:39
Экономика
Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.
Обновлено в 09:35
Спорт
Чен выиграл короткую программу на чемпионате мира, Коляда – десятый
Чемпион мира Нэтан Чен занимает первое место после короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 из-за бомбардировщика США
Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено в 05:05
Экономика
Годовой рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5%
Рост ВВП России в феврале 2019 года ускорился до 1,5% в годовом выражении с 0,7% в январе благодаря росту промышленного производства, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
Обновлено в 10:58
Экономика
От владельцев «Трансаэро» требуют 250 млрд рублей
Обновлено в 09:29
Здоровье
Сердечный приступ теперь можно диагностировать по цвету ногтей
Зарубежные эксперты-медики установили, что по цвету ногтей можно определить не только состояние сердечно-сосудистой системы, но и предугадать инфаркт.
Обновлено вчера в 23:21
Здоровье
В Калининградской области вновь растет число болеющих раком
В Калининградской области вновь растет число онкобольных. К такому выводу пришли специалисты регионального управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 09:35