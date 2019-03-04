Доходность НПФ опустится ниже уровня инфляцииПраво.ру 01:21

Фонды ожидают, что снижение продолжится и в нынешнем году. Таким образом, доходность от инвестирования пенсионных денег может оказаться ниже инфляции, которую в ЦБ на конец марта прогнозируют на уровне 5,5–6%.

с чего всё началось

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина прогнозировала, что в конце марта рост цен в годовом выражении достигнет 5,5–6%. Таким образом, будущие пенсии россиян начнёт «съедать» инфляция. Согласно исследованию, снижение доходности может повлечь сложности в привлечении новых клиентов в НПФ.

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