Экономика
Доходность 30-летних гособлигаций США впервые в истории упала ниже 2%ПРАЙМ 00:29
В среду на американском рынке произошла так называемая инверсия кривой доходности — ситуация, когда доходность 10-летних гособлигаций США впервые с 2007 года стала ниже доходности двухлетних бумаг. Инверсия кривой доходности считается сигналом скорой рецессии.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:27, Ашберн
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