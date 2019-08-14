Экономика
Доходность 30-летних гособлигаций США впервые в истории упала ниже 2%ПРАЙМ 00:29
В среду на американском рынке произошла так называемая инверсия кривой доходности — ситуация, когда доходность 10-летних гособлигаций США впервые с 2007 года стала ниже доходности двухлетних бумаг. Инверсия кривой доходности считается сигналом скорой рецессии.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
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На Кубани 9-летняя девочка случайно убила своего 6-летнего брата
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Футбол
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В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
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Обновлено в 09:49
Футбол
Эммануэль Маммана может перейти из «Зенита» в итальянский «Сассуоло»
Аргентинский защитник ФК «Зенит» Эммануэль Маммана в ближайшее время может перейти в итальянский клуб «Сассуоло».
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Общество
Мэрия Москвы не согласовала три акции протеста 24 августа
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Технологии
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Футбол
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Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал "Матч" в связи со скандалом после ответной встречи с "Краснодаром" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).
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Происшествия
Более 50 заключенных пострадали в беспорядках в тюрьме в Калифорнии
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам
Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
В США назвали три «провальных» проекта вооружений России
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Происшествия
В Кёльне тысячи человек эвакуированы из-за бомбы времён войны
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Обновлено в 10:32
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
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