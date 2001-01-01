Экономика
Доход новгородского губернатора за год упал в пять разREGNUM вчера в 06:07
Годовой доход губернатора Новгородской области Андрея Никитина в 2018 году составил 2,3 млн рублей — это в 5,3 раза меньше, чем задекларированный им доход за 2017 год (12,1 млн рублей).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Губернатор Новгородской области значительно обеднел за прошедший год, зато обогатился духовно
Великий Новгород.ру04:21
Доходы губернатора Новгородской области за 2018 год сократились более чем в пять раз
ТАСС12 апреля в 16:52
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:51, Ашберн
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Обновлено в 07:39
Общество
В работе Instagram и Facebook произошел сбой
В работе сервисов Instagram и Facebook произошел сбой, сообщает сайт Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Обновлено в 07:41
Политика
Штаб Порошенко назвал условие проведения дебатов с Зеленским 19 апреля
В воскресенье, 14 апреля, штаб действующего президента Украины Петра Порошенко назвал условие, при котором политик будет готов провести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин
В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Виталия Милонова избили в Петербурге
Милонов является одним из самых известных политиков России. До 2016-го года он был депутатом Законодательного собрания Петербурга.
Обновлено в 06:00
Общество
Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц
В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Гулиева могут лишить водительских прав после нападения на пешехода
Материалы дела направлены в суд. Игроку могут назначить штраф в размере 10 тыс. рублей и лишить водительского удостоверения.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы
В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 16:57
Политика
В Финляндии пройдут парламентские выборы
Отношения с Россией Практически все опрошенные ТАСС перед выборами лидеры претендующих на место в парламенте финских партий заявили, что Финляндии нужно продолжать диалог с РФ.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Депутат Рады Добкин рассказал о прозвище Порошенко
Депутат Верховной рады Михаил Добкин рассказал журналистам, что президент Украины Петр Порошенко в начале нулевых получил прозвище «Туфель», потому что всегда ходил в грязной и стоптанной обуви.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Подмосковье задержали двух мужчин с 30 кг наркотиков
Полицейские задержали в Подмосковье двух мужчин, в автомобиле которых обнаружено более 30 кг наркотиков, сообщила ТАСС в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 06:34
Культура
Умерла художница Ксения Успенская
Художница Ксения Успенская, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее и ряде других российских и зарубежных музеев, умерла в Воронеже в возрасте 96 лет.
Обновлено в 05:27
Футбол
Иньеста: «Месси заставляет сложные вещи казаться лёгкими»
Обновлено вчера в 15:30
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы
По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено 12 апреля в 16:30
Происшествия
В Туве девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания
Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального главка МВД.
Обновлено в 04:32
Космос
Астрономы обнаружили в системе Проксима Центавра двойника Земли
Астрономы полагают, что они обнаружили в системе Проксима Центавра настоящего двойника Земли.
Обновлено в 06:44
Важное за сутки
Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»
В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Футбол
Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителя
Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Александр Буйнов восхитился красотой актрисы Дарьи Мороз
Популярная отечественная актриса Дарья Мороз, известная многим зрителям по роли в сериале "Содержанки", на странице в Instagram опубликовала фото, не оставившее равнодушными поклонников и коллег по шоу-бизнесу.
Обновлено в 01:50
Единоборства
Дастин Порье собирается подумать о бое с Хабибом Нурмагомедовым завтра
Порье получил право стать следующим соперником Нурмагомедова из-за того, что победил Макса Холлоуэя в бою за титул временного чемпиона организации.
Обновлено в 06:27
Политика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено 12 апреля в 11:33
Происшествия
В Непале столкнулись самолет и вертолет
В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.
Обновлено в 03:57
Недвижимость
Покупатели заселяют вторичное жилье
Продолжающийся рост цен Иван Дубровин связывает с высоким спросом: по итогам первого квартала интерес к вторичному жилью в среднем по России вырос на 1,4%. Он предполагает, что этот тренд сохранится и в дальнейшем: из-за опасений относительно стабильности застройщиков многие покупатели сконцентрируют свое внимание именно на вторичном рынке.
Обновлено в 07:00
Политика
Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
Обновлено в 05:49
Футбол
Нисимура получил перелом левой скуловой кости в матче с «Оренбургом»
Как сообщает пресс-служба «армейцев», после встречи японский футболист прошёл медицинское обследование в одной из столичных клиник, которое выявило у него перелом левой скуловой кости.
Обновлено вчера в 15:17
Гаджеты
Ночная зарядка может «сжечь» смартфон
Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
Обновлено в 05:50
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Наука
Ученые: полярное сияние Юпитера отражается на атмосферной температуре
Специалисты определили, что полярное сияние Юпитера отражается на атмосферной температуре.
Обновлено 11 апреля в 06:02