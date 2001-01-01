Экономика

Доход новгородского губернатора за год упал в пять разREGNUM 06:07

Годовой доход губернатора Новгородской области Андрея Никитина в 2018 году составил 2,3 млн рублей — это в 5,3 раза меньше, чем задекларированный им доход за 2017 год (12,1 млн рублей).
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