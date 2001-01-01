Экономика

Доход новгородского губернатора за год упал в пять разREGNUM 06:07

Годовой доход губернатора Новгородской области Андрея Никитина в 2018 году составил 2,3 млн рублей — это в 5,3 раза меньше, чем задекларированный им доход за 2017 год (12,1 млн рублей).
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Доход новгородского губернатора за год упал в пять раз

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Андрей Никитин раскрыл данные о доходах своей семьи в 2018 году

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Доходы губернатора Новгородской области сократились на 80%

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Доходы губернатора Новгородской области сократились в пять раз

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Доходы губернатора Новгородской области за 2018 год сократились более чем в пять раз

ТАССвчера в 16:52
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«Арсенал» и «Урал» сыграли вничью в Туле

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Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Происшествия

Режим контртеррористической операции в Тюмени снят

В Тюмени утром в субботу отменен режим контртеррористической операции(КТО), введенный накануне вечером, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Обновлено в 00:49
Происшествия

Дворкович не приглашал Абызова в Россию на день рождения

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг сообщения СМИ о том, что приглашал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на свой день рождения в Россию.
Обновлено в 07:44
Политика

Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме

Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павел Пятницкий катался на машине и стрелял из пистолета на Цветном бульваре в столице.
Обновлено в 07:11
Происшествия

В Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба

Британская полиция получила сообщения о стрельбе недалеко от посольства Украины в Лондоне, об этом сообщает Express.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес

55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж

Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.
Обновлено в 07:06
Футбол

Хавбек «Оренбурга» назвал удаление Фернандеса заслуженным

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин высказался об эпизоде, в котором вторую желтую карточку в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА получил защитник армейцев Марио Фернандес, передает Sport24.
Обновлено в 10:14
Происшествия

У московского пенсионера нашли в квартире более 1 кг пороха

"В квартире пенсионера 1947 года рождения на улице Фестивальная в ходе обыска в минувшую пятницу изъято более 1 кг пороховых смесей и пороха, представляющих из себя взрывчатые вещества", - рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 09:55
Экономика

Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»

Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие

Военный ВСУ прострелил ногу командиру, не вытерпев издевательств

Рядовой ВСУ прострелил ногу начальнику штаба батальона в зоне оккупационной операции, устав от издевательств с его стороны.
Обновлено в 08:45
Политика

Порошенко позвал СМИ на дебаты без Зеленского

Обновлено в 08:14
Политика

Министр юстиции Германии назвала Россию долговременным партнером

В поддержку укрепления долгосрочных отношений с Россией высказалась в интервью телеканалу RT (немецкая версия) министр юстиции Германии и основной кандидат от партии СДПГ на выборах в Европарламент Катарина Барли.
Обновлено в 07:16
Автоспорт

Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая «Формулы-1»

Завершилась квалификация Гран-при Китая "Формулы-1". Поул-позицию завоевал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.
Обновлено в 04:51
Космос

В ОАЭ подтвердили, что отправят на МКС космонавта 25 сентября

Директор программы по подготовке эмиратских космонавтов Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида Салем аль-Марри подтвердил РИА Новости, что первый космонавт ОАЭ отправится на орбиту 25 сентября на корабле "Союз-МС 15" с космодрома Байконур.
Обновлено в 02:41
Единоборства

Каширина завоевала золото на ЧЕ по тяжёлой атлетике

Россиянка Татьяна Каширина заняла первое место в весовой категории свыше 87 кг на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в грузинском Батуми.
Обновлено в 08:43
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центров

В Екатеринбурге в субботу утром эвакуировали посетителей из крупных торговых центров "Гринвич" и "Радуга Парк".
Обновлено в 04:10
Игры

Мерчендайз: Star Wars Jedi: Fallen Order выйдет 15 ноября

Пользователь Reddit опубликовал фотографию двух заколок по мотивам Star Wars Jedi: Fallen Order, на задней стороне которых опубликована дата выхода игры — 15 ноября.
Обновлено в 05:25
Кино

Фильм Лунгина «Братство» не выйдет в прокат 9 мая

Фильм "Братство" не выйдет в прокат 9 мая, сообщает gazeta.ru.
Обновлено в 09:59
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Единоборства

Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Музыка

Светлана Лобода не пропустила дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Дочь Алсу еще сможет оказаться в финале шоу после следующего выступления по результатам зрительского голосования и тогда она уже сможет победить в конкурсе.
Обновлено в 08:58
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Взрыв прогремел у посольства России в Киеве

Обновлено в 05:59
Общество

В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла

Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Общество

Стали известны доходы супругов Когогиных за 2018 год

Обновлено в 06:03
Происшествия

В Тулузе полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»

В Тулузе полицейские применили слезоточивый газ против участников протестной акции "желтых жилетов", сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 08:28
Общество

Переносные станции оптических помех для Росгвардии проходят испытания

Опытные образцы переносных станций оптических помех, разработанные для Росгвардии с целью нейтрализации правонарушителей и рассеивания скоплений агрессивно настроенных лиц, проходят испытания, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).
Обновлено в 08:40
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