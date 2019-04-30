Политика
Доход главы Хакасии вырос в несколько разФедералПресс 04:06
В собственности у жены главы республики есть квартира площадью 29,1 кв метра. В итоге общие доходы четы Коноваловых в прошлом году выросли в 2,2 раза, превысив 1 млн рублей. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Валентин Коновалов увеличил в четыре раза себе и своим министрам выплаты.
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