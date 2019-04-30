Политика

Доход главы Хакасии вырос в несколько разФедералПресс 04:06

В собственности у жены главы республики есть квартира площадью 29,1 кв метра. В итоге общие доходы четы Коноваловых в прошлом году выросли в 2,2 раза, превысив 1 млн рублей. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Валентин Коновалов увеличил в четыре раза себе и своим министрам выплаты.
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Доход главы Хакасии вырос в три раза

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Доход главы Хакасии вырос почти в три раза

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Доход главы Хакасии за 2018 год увеличился почти втрое

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Доходы команды главы Хакасии-2: кто сколько и на чем

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Глава Хакасии и его жена в 2018 году увеличили доходы более чем вдвое

ТАСС01:23

Доход главы Хакасии за 2018 году вырос почти в три раза

РИА Новости00:16
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Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus

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Полиция задержала министра экономики Дагестана

В Дагестане задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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СМИ сообщили о скором отзыве посла России в Белоруссии Бабича

Российский посол в Белоруссии Михаил Бабич в ближайшее время будет отозван, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в комитете Государственной думы по делам СНГ.
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На смартфон Samsung Galaxy S8 сфотографировали планету Сатурн

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Нападающего "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука назначили капитаном сборной России по хоккею.
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ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»

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Общество

Саратовское общежитие оформили ко Дню Победы плакатом с нацистами

В Саратове в общежитии № 2 СГАУ имени Вавилова вывесили плакат ко Дню Победы, на котором запечатлены солдаты вермахта.
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«Тоттенхэм» и «Аякс» определят неожиданного финалиста Лиги чемпионов

Никто не верил, что мы и «Аякс» имеем шансы выйти в полуфинал, но мы здесь, потому что заслужили это, – сказал главный тренер «Тоттенхэма» перед игрой.
Обновлено в 05:06
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Доход генпрокурора РФ Юрия Чайки в 2018 году составил 9 млн рублей

Доход генерального прокурора России Юрия Чайки в 2018 году снизился на 2,65 млн рублей по сравнению с 2017 годом (11,72 млн) и составил чуть более 9 млн рублей.
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Кит Харингтон прокомментировал шокирующий финал третьего эпизода «Игры престолов»

Большинство поклонников были шокированы таким поворотом, а многие и вовсе обрушились на создателей с гневной критикой.
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Минобороны Венесуэлы заявило о верности военных Мадуро

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Политика

В МИД прокомментировали решение США по Договору о торговле оружием

В МИД России прокомментировали решение США отозвать ратификационный пакет документов по Международному договору о торговле оружием, отметив, что перспектива универсализации договора становится «ещё более туманной».
Обновлено в 09:04
Политика

Саакашвили ответил на слова Путина о своем гражданстве

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал в своем Facebook на совет Владимира Путина киевским властям вернуть политику украинское гражданство.
Обновлено вчера в 10:50
Армия и оружие

Грузовик ВСУ с боеприпасами подорвался на мине в Донбассе

Обновлено в 10:17
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России

Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Общество

Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя

Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Авто

BMW построит собственный завод в России

Немецкий автоконцерн BMW намерен построить собственный завод в технопарке Храброво в Калининградской области.
Обновлено вчера в 23:27
Общество

Новый император взошёл на престол в Японии

Ранее уже бывший император Японии Акихито завершил серию ритуалов перед отречением от престола.
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На фото знаменитость демонстрирует лишь спину, а вот случайные прохожие вполне могли лицезреть обнаженную грудь певицы.
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Правительство Дагестана отказало «Анжи» в помощи

Напомним, что Президент ФК «Анжи» Осман Кадиев, ссылаясь на финансовые проблемы, заявил о готовности передать клуб властям республики.
Обновлено в 11:30
Общество

Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы

Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
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Пресс-служба губернатора Челябинской области выступила со специальным заявлением, касающимся вопроса кремниевого завода в Златоусте.
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Политика

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Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.
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Атмосфера Плутона заморозится и развалится к 2030 году

Исследователи, ввиду всех указанных моделей предполагают, что атмосфера Плутона заморозится и развалится к 2030 году.
Обновлено 28 апреля в 14:14
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Бутина призналась, что ее допрашивали люди спецпрокурора США Мюллера

Россиянка Мария Бутина, приговоренная в США к 18 месяцам тюрьмы, рассказала о допросах со стороны спецпрокурора Роберта Мюллера.
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Политика

Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Ревы

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Андрея Ревы.
Обновлено в 09:48
Политика

Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией

Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:26
Политика

Зеленского официально объявили избранным президентом Украины

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