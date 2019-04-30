Доход главы Хакасии вырос в несколько разФедералПресс 04:06

В собственности у жены главы республики есть квартира площадью 29,1 кв метра. В итоге общие доходы четы Коноваловых в прошлом году выросли в 2,2 раза, превысив 1 млн рублей. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Валентин Коновалов увеличил в четыре раза себе и своим министрам выплаты.

Доход главы Хакасии вырос в несколько раз

Происшествия В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.

Футбол Банк ВТБ купил футбольный клуб «Динамо» за 1 рубль В нынешнем сезоне Российской футбольной премьер-лиги "Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице, что позволит ему остаться в высшем дивизионе.

Интернет Число зарегистрированных аккаунтов в Steam достигло миллиарда Игровой сервис Steam преодолел важную отметку — количество зарегистрированных аккаунтов достигло одного миллиарда.

Общество Микеллу Абрамову на шоу «Голос. Дети» поддержали земляки Только из Республики Башкортостан в пользу победившей Микеллы Абрамовой зрители шоу отправили 30 тысяч смс.

Здоровье Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».

Футбол Роналду потратил более 10 миллионов евро на новый автомобиль Нападающий "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду приобрел новый автомобиль марки Bugatti, сообщает La Stampa.

Интернет Цукерберг показал миру новый дизайн Facebook Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что придумал дизайн социальной сети и показал его на конференции разработчиков F8.

Культура Владелец прав на «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу Ситуацию среди прочих прокомментировал также бессменный ведущий проекта Дмитрий Нагиев, назвавший "мифом" версию, по которой Микелла победила в конкурсе благодаря поддержке звезд шоу-бизнеса, якобы активно призывавших голосовать за юную артистку в соцсетях.

Политика Филарет объяснил Зеленскому, что делать с полученной властью Филарет поздравил Зеленского с победой на выборах и призвал использовать данную ему власть для «содействия добру и преодоления зла».

Экономика ФАС заявила о высокой роли государства в экономике Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.

Наука Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.

Политика Зеленский объявил конкурс на должность своего пресс-секретаря Избранный президент Украины Владимир Зеленский объявил в интернете конкурс на должность своего пресс-секретаря.

Происшествия Полиция задержала министра экономики Дагестана В Дагестане на двое суток задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова.

Наука Самый редкий и длительный распад атома зафиксирован во Вселенной Ученые-физики через детектор темной материи увидели редкий распад атома во Вселенной.

Экономика Россию покинули тысячи миллионеров За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.

Политика Путин назначил нового посла в Белоруссии Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.

Происшествия В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.

Шоу-бизнес За доказанное мошенничество на шоу «Голос. Дети» могут дать до десяти лет тюрьмы Поползли даже слухи о том, что на голосование, по итогам которого Микелла Абрамова получила больше половины всех голосов зрителей, мог повлиять отец девочки — состоятельный бизнесмен.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба» Ситуация с нефтепроводом "Дружба" наносит России серьезный имиджевый и материальный ущерб, а также свидетельствует о том, что систему контроля за качеством нефти нужно менять.

Энергетика Украина за сутки увеличила запасы газа в ПХГ на 0,47% - «Укртрансгаз» Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 29 апреля составил 9,393 миллиарда кубометров, увеличившись за сутки на 0,47%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Общество Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе» По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.

Политика Посол США посетил задержанного в России Уилана Посол США в Москве Джон Хантсман посетил во вторник задержанного в РФ американца Пола Уилана, сообщается в Twitter посольства.

Армия и оружие Россия утратила лидерство по военным расходам Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.

Армия и оружие Российские военные корабли подошли к границам Латвии Национальные Вооруженные силы Латвии сообщили агентству, что в 12 морских милях от границы республики замечены фрегат «Бойкий», корвет «Пассат» и десантный корабль «Минск».

Шоу-бизнес Алла Пугачева поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения Алла Пугачева поздравила своего бывшего мужа, Филиппа Киркорова, с днем рождения. Она посвятила этому событию пост в Instagram.

Экономика Бизнес предупреждает о риске массового закрытия небольших магазинов После внесения Министерством финансов проекта поправок в Налоговый кодекс представители отечественного бизнеса заявили, то в случае их введения существует риск массового закрытия несетевых магазинов.