Политика

Доход главы Хакасии вырос в несколько разФедералПресс 04:06

В собственности у жены главы республики есть квартира площадью 29,1 кв метра. В итоге общие доходы четы Коноваловых в прошлом году выросли в 2,2 раза, превысив 1 млн рублей. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Валентин Коновалов увеличил в четыре раза себе и своим министрам выплаты.
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Глава Хакасии оказался беднейшим из отчитавшихся о доходах руководителей регионов

Коммерсантъ07:24

Доход главы Хакасии за 2018 году вырос почти в три раза

РИА Новости00:16

Доход главы Хакасии вырос почти в три раза

Lenta.ru02:06

Доходы хакасских министров и руководителей исчисляются тысячами и миллионами

Шанс (г. Абакан)03:04

Доходы команды главы Хакасии-2: кто сколько и на чем

ИА Хакасия04:26

Глава Хакасии и его жена в 2018 году увеличили доходы более чем вдвое

ТАСС01:23

Доход главы Хакасии вырос в три раза

News.ru03:31
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
Происшествия

В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
Футбол

Банк ВТБ купил футбольный клуб «Динамо» за 1 рубль

В нынешнем сезоне Российской футбольной премьер-лиги "Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице, что позволит ему остаться в высшем дивизионе.
Обновлено в 13:31
Интернет

Число зарегистрированных аккаунтов в Steam достигло миллиарда

Игровой сервис Steam преодолел важную отметку — количество зарегистрированных аккаунтов достигло одного миллиарда.
Обновлено в 10:17
Политика

Гуаидо объявил о финальной фазе операции «Свобода»

Обновлено в 07:56
Общество

Микеллу Абрамову на шоу «Голос. Дети» поддержали земляки

Только из Республики Башкортостан в пользу победившей Микеллы Абрамовой зрители шоу отправили 30 тысяч смс.
Обновлено в 10:53
Здоровье

Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ

Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено в 13:17
Футбол

Роналду потратил более 10 миллионов евро на новый автомобиль

Нападающий "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду приобрел новый автомобиль марки Bugatti, сообщает La Stampa.
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес

Накануне юбилея Анжелика Варум рассказала о возрасте и пластических операциях

Обновлено в 14:00
Интернет

Цукерберг показал миру новый дизайн Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что придумал дизайн социальной сети и показал его на конференции разработчиков F8.
Обновлено в 16:06
Культура

Владелец прав на «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу

Ситуацию среди прочих прокомментировал также бессменный ведущий проекта Дмитрий Нагиев, назвавший "мифом" версию, по которой Микелла победила в конкурсе благодаря поддержке звезд шоу-бизнеса, якобы активно призывавших голосовать за юную артистку в соцсетях.
Обновлено в 14:23
Политика

Филарет объяснил Зеленскому, что делать с полученной властью

Филарет поздравил Зеленского с победой на выборах и призвал использовать данную ему власть для «содействия добру и преодоления зла».
Обновлено в 15:19
Экономика

ФАС заявила о высокой роли государства в экономике

Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 13:27
Наука

Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции

Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Политика

Зеленский объявил конкурс на должность своего пресс-секретаря

Избранный президент Украины Владимир Зеленский объявил в интернете конкурс на должность своего пресс-секретаря.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Полиция задержала министра экономики Дагестана

В Дагестане на двое суток задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова.
Обновлено в 05:11
Наука

Самый редкий и длительный распад атома зафиксирован во Вселенной

Ученые-физики через детектор темной материи увидели редкий распад атома во Вселенной.
Обновлено в 02:36
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено в 13:55
Политика

Путин назначил нового посла в Белоруссии

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Происшествия

В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек

Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес

За доказанное мошенничество на шоу «Голос. Дети» могут дать до десяти лет тюрьмы

Поползли даже слухи о том, что на голосование, по итогам которого Микелла Абрамова получила больше половины всех голосов зрителей, мог повлиять отец девочки — состоятельный бизнесмен.
Обновлено в 11:12
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба»

Ситуация с нефтепроводом "Дружба" наносит России серьезный имиджевый и материальный ущерб, а также свидетельствует о том, что систему контроля за качеством нефти нужно менять.
Обновлено в 11:01
Энергетика

Украина за сутки увеличила запасы газа в ПХГ на 0,47% - «Укртрансгаз»

Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 29 апреля составил 9,393 миллиарда кубометров, увеличившись за сутки на 0,47%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".
Обновлено в 15:19
Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Политика

Посол США посетил задержанного в России Уилана

Посол США в Москве Джон Хантсман посетил во вторник задержанного в РФ американца Пола Уилана, сообщается в Twitter посольства.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие

Россия утратила лидерство по военным расходам

Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Спорт

ВАДА успешно извлекло более 2000 образцов из московской лаборатории

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отчитались о получении допинг-проб московской лаборатории.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие

Российские военные корабли подошли к границам Латвии

Национальные Вооруженные силы Латвии сообщили агентству, что в 12 морских милях от границы республики замечены фрегат «Бойкий», корвет «Пассат» и десантный корабль «Минск».
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения

Алла Пугачева поздравила своего бывшего мужа, Филиппа Киркорова, с днем рождения. Она посвятила этому событию пост в Instagram.
Обновлено в 04:30
Экономика

Бизнес предупреждает о риске массового закрытия небольших магазинов

После внесения Министерством финансов проекта поправок в Налоговый кодекс представители отечественного бизнеса заявили, то в случае их введения существует риск массового закрытия несетевых магазинов.
Обновлено вчера в 03:19
Экономика

Утверждено инвестсоглашение с «Пачелмским хозяйством»

Депутаты Законодательного собрания Пензенской области единогласно утвердили на 20-й очередной сессии инвестиционное соглашение между правительством региона и ООО «Пачелмское хозяйство», предусматривающее предоставление налоговых льгот в связи с реализацией проекта по строительству молочно-товарного комплекса в Сердобском районе.
Обновлено в 10:24
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