Доход главы Хакасии вырос почти в три разаLenta.ru 02:06

Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Доход главы Хакасии вырос почти в три раза

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