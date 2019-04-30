Экономика
Доход главы Хакасии вырос почти в три разаLenta.ru 02:06
Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщается на сайте правительства республики.
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Политика
Путин рассчитывает договориться с Зеленским об общем гражданстве
Российский президент Владимир Путин рассчитывает договориться с новым главой Украины Владимиром Зеленским по вопросу об общем гражданстве, если об этом пойдет речь.
Обновлено вчера в 07:41
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза скоро выходит замуж за Антона Батырева
Поклонники убеждены, что 34-летняя Евгения Лоза с 37-летним Антоном Батыревым скоро сыграют свадьбу.
Обновлено в 02:56
Космос
Япония отложила запуск первой частной ракеты-носителя из-за неполадки
Япония отложила запуск первой частной ракеты-носителя из-за технической неполадки.
Обновлено в 02:28
Общество
ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:34
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Лавров прокомментировал увеличение числа американских военных в Польше
Увеличение численности военных США в Польше будет нарушением основополагающего акта "Россия-НАТО", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:14
Политика
Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона
По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15
Политика
ЦИК Украины объявил Зеленского избранным президентом
Центризбирком Украины официально объявил Владимира Зеленского победителем президентских выборов.
Обновлено в 06:55
Энергетика
Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Наука
Ученые установили причину появления ранней седины
Испанские ученые провели исследование, чтобы выяснить причины появления ранней седины.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Опубликованы сведения о доходах губернатора Нижегородской области
Доход супруги Глеба Никитина за 2018 год превысил доход самого губернатора Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, а также его супруги за 2018 год опубликованы на сайте регионального правительства.
Обновлено в 06:51
Спорт
Фигуристка Трусова готовит программу в образе героини «Игры престолов»
Трусова ведет подготовку к сезону в образе героини сериала "Игра Престолов" Дейнерис Тарграирен.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Автомобиль протаранил торговый центр в Гамбурге
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ
Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
Политика
В Норвегии рыбаки поймали белуху с GoPro из Петербурга
Необычную белуху обнаружили рыбаки у острова Ингойя. На ките ремнём с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга» была прикреплена экшн-камера.
Обновлено вчера в 03:08
Футбол
Трем фанатам ЦСКА на год запретили посещение стадионов
Обновлено в 06:57
Политика
Гуайдо призвал военнослужащих выйти на улицы
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обратился к военным Боливарианской республики с призывом выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" в стране.
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Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
Обновлено вчера в 22:07
Общество
На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
Обновлено вчера в 19:47
Кино
Российский дубляж «Мстителей: Финал» подвергли цензуре
Блокбастер Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» вышел на экраны российских кинотеатров 29 апреля.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Красноярские врачи спасли замерзшего мужчину
Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 02:41
Общество
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено вчера в 05:38
Общество
Издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте»
Мосгорсуд 8 апреля уже вынес определение о принятии обеспечительных мер, обязав Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение» аудиокниги в сети «ВКонтакте».
Обновлено в 00:00
Происшествия
На Кубани директора вуза обвинили в многомиллионных взятках
На Кубани директору филиала Адыгейского государственного университета и секретарям приемной комиссии вуза предъявили обвинения в получении взяток, размер которых может исчисляться многими миллионами рублей.
Обновлено в 04:57
Авто
Мантуров рассказал об особенностях военного кабриолета Aurus
В этом году на 9 мая по брусчатке Красной площади поедут российские кабриолеты Aurus. Они приходят на смену кабриолетам ЗИЛ.
Обновлено в 05:01
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes.
Обновлено в 06:14