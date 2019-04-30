Общество
Доход главы Хакасии вырос почти в три разаLenta.ru 02:06
Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщается на сайте правительства республики.
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Общество
ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:34
Общество
На юг Архангельской области стягиваются силовики
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Китае гражданина Канады приговорили к смертной казни за наркотики
Суд в Китае приговорил к смертной казни гражданина Канады за производство и торговлю наркотиками, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Транспорт
На Патриарших прудах благоустроят пять переулков
Площадь благоустройства на Патриарших прудах в 2019 году составит около 5 га, а общая длина отремонтированных переулков — 2,5 км. Завершить работы планируется в сентябре 2019 года.
Обновлено в 01:03
Общество
Индийцы показали следы снежного человека
Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы "йети" (мифического снежного человека) в Гималаях, снимок опубликован в твиттере индийской армии.
Обновлено в 04:43
Экономика
Сбербанк в I квартале сократил штат на 2,5 тыс. сотрудников
Сбербанк в первом квартале 2019 года сократил штат на 2455 сотрудников, до 291,3 тыс. человек, следует из материалов банка, подготовленных по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Саратове вандалы осквернили памятник воинам-танкистам
Памятник воинам-танкистам, расположенный в микрорайоне СХИ, осквернили вандалы.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза скоро выходит замуж за Антона Батырева
Поклонники убеждены, что 34-летняя Евгения Лоза с 37-летним Антоном Батыревым скоро сыграют свадьбу.
Обновлено в 02:56
Общество
Российский экипаж Streamline подал рапорт об эвакуации с судна
Члены российского экипажа арестованного в Турции судна Streamline составили рапорт с просьбой об эвакуации их с судна.
Обновлено в 04:23
Космос
Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство
Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Японский император Акихито отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных.
Обновлено в 04:11
Транспорт
В расширение аэропорта «Пулково» инвестируют 500 млн евро
Обновлено вчера в 20:37
Наука
Дрон впервые доставил почку для трансплантации
Университет Мэриленда, сообщает что почку доставили в специальном контейнере на беспилотном аппарате, в котором соблюдаются необходимые для его сохранения условия.
Обновлено в 04:31
Общество
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено 28 апреля в 21:59
Футбол
«Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом» в полуфинале Лиги чемпионов
Во вторник, 30 апреля, в Лондоне состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».
Обновлено в 05:27
Наука
Утренние упражнения улучшили когнитивные способности в течение дня
Австралийские специалисты провели другой эксперимент, который продемонстрировал, что утренняя тренировка влияет на когнитивные способности индивида на протяжении всего рабочего дня.
Обновлено в 03:48
Космос
На МКС возникла проблема с системой электроснабжения
Обновлено вчера в 17:44
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Тимошенко потребовала немедленной отставки министра Ревы
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала наказать министра социальной политики Андрея Реву, назвавшего жителей Донбасса мразями.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат
На территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы нашли 14 гранат для подствольного гранатомета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:31
Общество
На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
На одной из свадебных церемоний во Львове заметили гостей в нарядах, напоминающих обмундирование солдат вермахта.
Обновлено вчера в 19:47
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка за I квартал выросла на 6,8%
Чистая прибыль группы Сбербанк по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2019 года выросла на 6,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигла 226,6 млрд рублей.
Обновлено в 04:39
Политика
СМИ посчитали выданные Порошенко россиянам украинские паспорта
Президент Украины Петр Порошенко, раскритиковавший идею победителя президентских выборов Владимира Зеленского выдавать паспорта россиянам, за два года выдал паспорта более чем 180 гражданам России, пишут «Украинские новости».
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Лидер ИГ появился на видео впервые за пять лет
Лидер запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади впервые за пять лет появился на видео; он выступил с заявлением, в котором, в частности, обсудил потерю территорий в Сирии.
Обновлено вчера в 13:38
Шоу-бизнес
Певица МакSим обратилась к фанатам после ДТП
Певица Марина Абросимова, известная под сценическим псевдонимом МакSим, после ДТП обратилась к фанатам.
Обновлено в 04:38
Общество
Петербургским семьям оплатят няню за счет бюджета
Петербургским семьям, в которых родились двойняшки и тройняшки, с 1 января 2020 года будут оплачивать за свет бюджета услуги няни.
Обновлено в 05:01
Общество
American Thinker (США): глобальное потепление — это как сговор с Россией (American Thinker)
Снегопад надвигается также и на Нью-Йорк, несмотря на то, что штат изо всех сил сражается с глобальным потеплением, пытаясь запретить пластиковые трубочки, а теперь и хот-доги.
Обновлено в 05:07
Политика
Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона
По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15