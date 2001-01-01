Доход главы Центробанка в 2018 году превысил 34 млн рублейБанки.ру 10:11

Доход председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам 2018 года составил 34,7 млн рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте регулятора.

Доход главы Центробанка в 2018 году превысил 34 млн рублей

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