Экономика

Доход Набиуллиной за год вырос ниже уровня инфляцииВедомости 10:49

По итогам года регулятор прогнозирует инфляцию на уровне 5–5,5%. Минэкономразвития указывало, что по итогам 2019 г. инфляция может оказаться ниже 5%.
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Доход Набиуллиной вырос за год почти на 1 млн рублей

Известия09:55

Доход Набиуллиной за год вырос ниже уровня инфляции

Ведомости10:49

Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 году

РБК10:19

Больше всех в Банке России по итогам 2018 года заработал директор департамента ДКП

ТАСС11:21

Опубликован годовой доход главы Центробанка за 2018 год

Российская газета09:54

Доход председателя ЦБ РФ Набиуллиной в прошлом году вырос с 33,8 млн до 34,7 млн рублей

Росбалт09:48

Доход председателя ЦБ РФ Набиуллиной в 2018 году вырос до 34,7 млн руб

ПРАЙМ09:28
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Авто

ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Происшествия

В Забайкалье в результате лесных пожаров сгорело 70 домов

Около 70 домов сгорело в восьми населенных пунктах в Забайкалье в результате природных пожаров.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Обнародован диагноз Дмитрия Быкова

Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой

Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено в 14:00
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» в финале Кубка Гагарина

Обновлено в 15:54
Общество

THR: Роман Полански попросил суд восстановить его в Американской киноакадемии

Полански в ходатайстве просит суд заставить Американскую академию киноискусств восстановить его членство.
Обновлено в 16:12
Здоровье

Диетологи рассказали, как обрести плоский живот за месяц

Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Общество

В России появятся частные кладбища

Речь идет о государственно-частном партнерстве, пишет "Российская газета".
Обновлено в 07:40
Политика

Россия расширила санкции против Украины

Новые санкции прежде всего включают в себя фактический запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также угля.
Обновлено вчера в 07:00
Авто

Toyota обновила легендарный Highlander

Toyota представила новое поколение легендарного кроссовера Toyota Highlander. Автомобиль имеет достаточно современный вид и богато оснащён.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено в 15:50
Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко обсудил по телефону с главой Госдепа Майклом Помпео своего соперника на выборах Владимира Зеленского и «Приватбанк».
Обновлено в 17:28
Армия и оружие

Большой десантный корабль «Цезарь Куников» сломался в ходе учений

Обновлено в 08:22
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено в 12:53
Здоровье

В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца

В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.
Обновлено в 04:53
Общество

Текслер призвал «ЕР» вместе решать экологические проблемы Южного Урала

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер призвал «Единую Россию» к совместной работе над повышением экологической безопасности региона.
Обновлено в 09:49
Политика

В Госдуме оценили призыв США заблокировать самолётам путь в Венесуэлу

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус о необходимости всем странам последовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолёты в Венесуэлу.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Следователей ФСБ задержали за вымогательство взятки биткоинами

По данным газеты, Алексей Колбов и Сергей Белоусов, работавшие в отделе ФСБ по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий, подозреваются в вымогательстве 65 млн рублей у экс-гендиректора ФГУП Издательство Известия Эраста Галумова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 03:22
Технологии

Instagram может скрыть под постом количество лайков

Обновлено в 05:17
Религия

Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье

21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено в 11:15
Происшествия

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Общество

В США поймали огромную рыбу-меч, которую смогли поднять только всемером

Во Флориде (США) капитан рыбацкой лодки поделился видео своего последнего улова – рыбы-меч весом около 340 килограммов, сообщает UPI.
Обновлено в 17:32
Авто

УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер»

Ульяновский автомобильный завод начал продажи модели УАЗ 31519 «Хантер» в версии «Экспедиция».
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская уходит из театра

Актриса Настасья Самбурская покидает театр. Звезда с 2008 года работала в Театре на Малой Бронной.
Обновлено в 09:52
Авто

Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа

Новый кабриолет Aurus, сменивший устаревший парадный ЗИЛ, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено в 07:12
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Космос

В 2014 г. в Землю, возможно, врезался внесолнечный объект

Пара исследователей представила возможные доказательства того, что в 2014 г. в Землю врезался объект из межзвездного пространства.
Обновлено в 16:33
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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