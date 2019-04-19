Экономика
Доход Набиуллиной за год вырос ниже уровня инфляцииВедомости 10:49
По итогам года регулятор прогнозирует инфляцию на уровне 5–5,5%. Минэкономразвития указывало, что по итогам 2019 г. инфляция может оказаться ниже 5%.
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Авто
ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД
ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Происшествия
В Забайкалье в результате лесных пожаров сгорело 70 домов
Около 70 домов сгорело в восьми населенных пунктах в Забайкалье в результате природных пожаров.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Обнародован диагноз Дмитрия Быкова
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой
Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено в 14:00
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» в финале Кубка Гагарина
Обновлено в 15:54
Общество
THR: Роман Полански попросил суд восстановить его в Американской киноакадемии
Полански в ходатайстве просит суд заставить Американскую академию киноискусств восстановить его членство.
Обновлено в 16:12
Здоровье
Диетологи рассказали, как обрести плоский живот за месяц
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Общество
В России появятся частные кладбища
Речь идет о государственно-частном партнерстве, пишет "Российская газета".
Обновлено в 07:40
Политика
Россия расширила санкции против Украины
Новые санкции прежде всего включают в себя фактический запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также угля.
Обновлено вчера в 07:00
Авто
Toyota обновила легендарный Highlander
Toyota представила новое поколение легендарного кроссовера Toyota Highlander. Автомобиль имеет достаточно современный вид и богато оснащён.
Обновлено в 12:58
Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко обсудил по телефону с главой Госдепа Майклом Помпео своего соперника на выборах Владимира Зеленского и «Приватбанк».
Обновлено в 17:28
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов
Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено в 12:53
Здоровье
В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца
В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.
Обновлено в 04:53
Общество
Текслер призвал «ЕР» вместе решать экологические проблемы Южного Урала
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер призвал «Единую Россию» к совместной работе над повышением экологической безопасности региона.
Обновлено в 09:49
Политика
В Госдуме оценили призыв США заблокировать самолётам путь в Венесуэлу
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус о необходимости всем странам последовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолёты в Венесуэлу.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Следователей ФСБ задержали за вымогательство взятки биткоинами
По данным газеты, Алексей Колбов и Сергей Белоусов, работавшие в отделе ФСБ по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий, подозреваются в вымогательстве 65 млн рублей у экс-гендиректора ФГУП Издательство Известия Эраста Галумова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 03:22
Технологии
Instagram может скрыть под постом количество лайков
Обновлено в 05:17
Религия
Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье
21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено в 11:15
Происшествия
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Общество
В США поймали огромную рыбу-меч, которую смогли поднять только всемером
Во Флориде (США) капитан рыбацкой лодки поделился видео своего последнего улова – рыбы-меч весом около 340 килограммов, сообщает UPI.
Обновлено в 17:32
Авто
УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер»
Ульяновский автомобильный завод начал продажи модели УАЗ 31519 «Хантер» в версии «Экспедиция».
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская уходит из театра
Актриса Настасья Самбурская покидает театр. Звезда с 2008 года работала в Театре на Малой Бронной.
Обновлено в 09:52
Авто
Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа
Новый кабриолет Aurus, сменивший устаревший парадный ЗИЛ, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено в 07:12
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Космос
В 2014 г. в Землю, возможно, врезался внесолнечный объект
Пара исследователей представила возможные доказательства того, что в 2014 г. в Землю врезался объект из межзвездного пространства.
Обновлено в 16:33