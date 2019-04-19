Экономика
Доход Набиуллиной вырос за год почти на 1 млн рублейИзвестия 09:55
Кузьминов в 2018 году по-прежнему владел земельным участком площадью 1470 кв. м, дачей в 326,1 кв. м и третью квартиры площадью 70,6 кв. м. 12 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8,648 млн рублей, при этом годом ранее глава государства получил доход в 18,7 млн рублей.
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