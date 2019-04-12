Экономика

Доход Игоря Комарова за 2018 год превысил 657 млнПензенская правда вчера в 04:05

Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров за 2018 год задекларировал более 657 млн рублей. Как объяснили в пресс-службе полпреда, основная часть доходов — свыше 618 млн рублей — это продажа ценных бумаг ПАО «АвтоВАЗ».
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Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»

РБК12 апреля в 13:30

Доход полпреда президента в ПФО Игоря Комарова за 2018 год превысил 657 млн рублей

ТАСС12 апреля в 13:01

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URA.Ru12 апреля в 12:23

Стало известно, кто из чиновников Кремля заработал больше всех в 2018-м

Life.ru12 апреля в 11:44

Какой депутат заработал больше всех, показала декларация

Газета.Ru12 апреля в 12:25

Доход полпреда президента в ПФО и уроженца Энгельса Игоря Комарова превысил 657 миллионов рублей

Версия-Саратов12 апреля в 12:59
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Очевидцы сообщают о горевшем поле недалеко от жилых домов в Балашихе. В соцсетях жители Балашихи публикуют кадры пожара.
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Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
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Обновлено вчера в 11:23
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Дочь Панина не хочет видеться и общаться с собственной матерью

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Обновлено вчера в 17:34
Политика

В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров

Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
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Происшествия

В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин

В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Происшествия

В Перми потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Обновлено в 04:09
Политика

В Киеве в преддверии приезда Порошенко усилили охрану возле стадиона

В украинской столице сотрудники правоохранительных органов усилили охрану в районе национального спортивного комплекса «Олимпийский», куда намерен приехать президент Украины Пётр Порошенко для дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 04:50
Технологии

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Шоу-бизнес

Бузова попросила Басту подписаться на нее в Instagram

Оставшись наедине с собой, Ольга кинула клич своим подписчикам, чтобы те попросили Вакуленко подписаться на Бузову.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

AFP: число погибших в ходе боевых действий под Триполи возросло до 121

По меньшей мере 121 человек погиб и 561 получил ранения в результате боевых действий около Триполи.
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Общество

Солсбери назвали лучшим местом для проживания в Британии

Солсбери стал лучшим городом для жизни в Великобритании в 2019 году. К такому выводу пришли журналисты Times.
Обновлено в 01:04
Происшествия

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Противостояние между канонической УПЦ и непризнанным Киевским патриархатом обострилось после 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот.
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Политика

Депутат Рады рассказал, почему Порошенко получил прозвище Туфель

Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель, а также объяснил причины неудач главы государства.
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Армия и оружие

Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео

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Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order

Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
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