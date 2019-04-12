Экономика
Доход Игоря Комарова за 2018 год превысил 657 млнПензенская правда вчера в 04:05
Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров за 2018 год задекларировал более 657 млн рублей. Как объяснили в пресс-службе полпреда, основная часть доходов — свыше 618 млн рублей — это продажа ценных бумаг ПАО «АвтоВАЗ».
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Доход полпреда президента в ПФО Игоря Комарова за 2018 год превысил 657 млн рублей
ТАСС12 апреля в 13:01
Экс-глава «Роскосмоса» обогнал по доходам чиновников Кремля и членов правительства
Интерфакс12 апреля в 11:22
Доход полпреда президента в ПФО и уроженца Энгельса Игоря Комарова превысил 657 миллионов рублей
Версия-Саратов12 апреля в 12:59
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