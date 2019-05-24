Экономика

Доход Бастрыкина в 2018 году сократился на 5 млн рублейТАСС 13:23

Доход председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в 2018 году составил 11,5 млн рублей. Об этом говорится в опубликованных на сайте СК сведениях о доходах, расходах и имуществе руководящих сотрудников ведомства.
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В 2018 году председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин задекларировал заработок на сумму 11,567 млн руб., следует из документа, опубликованного
 на сайте ведомства.
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