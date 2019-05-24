Доход Бастрыкина в 2018 году сократился на 5 млн рублейТАСС 13:23

с чего всё началось

Доход председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в 2018 году составил 11,5 млн рублей. Об этом говорится в опубликованных на сайте СК сведениях о доходах, расходах и имуществе руководящих сотрудников ведомства.

Доход Бастрыкина в 2018 году сократился на 5 млн рублей

Шоу-бизнес Михаил Боярский не гордится ролями своей дочери Шихман спросила у актера, как он относится к ролям своей дочери и какой из них он действительно гордится.

Политика Стала известна дата возвращения Саакашвили на Украину Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может вернуться на Украину 29 мая.

Хоккей Чемпионат мира по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году Предполагается, что игры чемпионата мира примет также Ледовый дворец, где проходили состязания в 2000 г. В России чемпионат мира проходил также в 2007 г. в Москве и Мытищах и в 2016 г. в Москве и Санкт-Петербурге.

Космос SpaceX вывела на орбиту спутники для глобальной раздачи Интернета Компания SpaceX вывела на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками для глобальной раздачи интернета.

Политика Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".

Шоу-бизнес Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.

Политика Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко «Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.

Происшествия Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.

Политика ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).

Футбол Роналду показал свой новый автомобиль Нападающий «Ювентус» Криштиану Роналду приобрел новый автомобиль - McLaren Senna. Стоимость спорткара составляет 850 тысяч евро.

Политика Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.

Происшествия Во французском Лионе произошёл взрыв На пешеходной улице французского Лиона произошёл взрыв. По данным властей, пострадали восемь человек.

Футбол На Рамоса претендуют сразу четыре клуба Как сообщает источник, на Рамоса претендуют "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Ювентус" и неназванный клуб из чемпионата Китая.

Общество Госдума приняла новые правила техосмотра Нижняя палата парламента одобрила правительственный законопроект о новых правилах техосмотра в третьем чтении.

Футбол Леонид Федун: При лимите 8+17 весь негатив исчезнет Схеме лимита 8 легионеров в заявке + 17 россиян «нет альтернативы», заявил в интервью «Спорт-Экспрессу» владелец «Спартака» Леонид Федун.

Политика Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.

Происшествия Тюменский соратник Ходорковского и Собчак объявлен в розыск Координатор тюменского отделения «Открытой России» Антон Михальчук объявлен в федеральный розыск.

Политика Трамп не исключил причастность Киева к расследованиям против него Президент США Дональд Трамп призвал генеральную прокуратуру обратить внимание на то, могли ли другие страны, в том числе Украина, быть причастны к расследованию против главы государства.

Кино Из-за недовольства фанатов выход фильма про Соника перенесли Фильм про синего ежика изначально должен был выйти в кино в начале ноября 2019 года. Новая дата премьеры назначена на 14 февраля 2020 года.

Общество Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.

Шоу-бизнес Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.

Футбол Алексей Дюмин встретился с командой тульского «Арсенала» 24 мая Алексей Дюмин встретился с футболистами и тренерским штабом ПФК «Арсенал». Глава региона поздравил канониров с выходом в Лигу Европы.

Политика Лидер голландской оппозиции допустил вину Украины в катастрофе MH17 Член Европарламента, лидер голландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что Украина может быть виновна в гибели самолета, следовавшего рейсом MH17 и сбитого над Донбассом в 2014 году, сообщает телеканал NL Times.