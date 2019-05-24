Доход Бастрыкина в 2018 году сократился на 5 млн рублейТАСС вчера в 13:23

с чего всё началось

Доход председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в 2018 году составил 11,5 млн рублей. Об этом говорится в опубликованных на сайте СК сведениях о доходах, расходах и имуществе руководящих сотрудников ведомства.

Доход Бастрыкина в 2018 году сократился на 5 млн рублей

Политика Зеленского официально пригласили с визитом в Канаду Посол Канады на Украине Роман Ващук сообщил, что передал по телефону президенту Владимиру Зеленского приглашение посетить Канаду 2 июля.

Общество БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.

Политика Климкин рассказал о предложении выпить водки от Лаврова Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.

Гаджеты Представлен смартфон Vivo Z5x с аккумулятором на 5000 мАч Бренд Vivo представил смартфон Vivo Z5x, который многие называют потенциальным конкурентом Xiaomi Mi 9 SE.

Футбол Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей» Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".

Здоровье Девочка с 14 пальцами на руках родилась в китайской семье Китайские врачи прооперировали девочку, которая родилась с 14 пальцами, пишет издание Daily Mail.

Происшествия Взрыв прогремел на площади в центре Лиона, есть раненые Взрыв произошёл недалеко от площади Белькур в центре французского Лиона. Речь идёт о неустановленном взрывном устройстве.

Политика Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что «Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента».

Общество Новое телевидение придет через девять дней Как отмечает руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов, правительство области четко следит за тем, чтобы бюджетные модели приставок, стоимостью до тысячи рублей, не росли в цене.

Политика Глава Генштаба ВСУ назвал Крым «плохим остатком СССР» Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в беседе с УНИАН назвал Крым «плохим остатком СССР».

Происшествия Задержана глава ростовского УФНС Исполняющая обязанности руководителя УФНС по Ростовской области Ирина Александрова была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".

Кино Валюха из «Сватов» рассказала о депрессии после окончания сериала Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко, сыгравшая Валентину Будько (Валюху) рассказала, как трудно ей далось завершить проект.

Футбол Мануэл Фернандеш: «Уход Смородской - лучшее, что случилось с „Локо“» 30-й тур "Локомотив" – "Уфа" – 14.00 (мск) Полузащитник "Локомотива" рассказал в интервью "СЭ" о контракте, общении с Юрием Семиным, словах Ольги Смородской и оценил свою игру в сезоне.

Шоу-бизнес Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.

Политика В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.

Авто Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.

Шоу-бизнес Леонид Агутин отдыхает в Италии вместе с Варум и дочерью Полиной Поклонники узнали, что Леонид Агутин и Анжелика Варум в этом городе встретились с дочерью Полиной, рожденной в браке музыканта с Марией Воробьевой.

Политика Служу России: Путин вручил Маргарите Симоньян престижный орден Симоньян оценила новую порцию обвинений в адрес RT и Sputnik >> Президент России Владимир Путин, в частности, вручил ей орден Александра Невского, которым награждаются российские госслужащие за особые заслуги перед Отечеством, а также зарубежные политические и общественные деятели за заслуги в развитии сотрудничества с Российской Федерацией.

Хоккей Тренер сборной России по хоккею ответил на критику журналистки из США Хоккеисты сборной России про себя посмеялись над тактическим анализом своей игры со стороны эксперта издания The New York Times Джули Робенхаймер.

Политика ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.

Авто В Сети показали рендер длиннобазного Toyota Land Cruiser 200 Новая длиннобазная версия Toyota Land Cruiser 200 составила бы конкуренцию таким американским внедорожникам, как Ford Expedition, Chevrolet Suburban, Cadillac Escalade ESV и другим.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Политика Украина признала зависимость от торговли с Россией Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.