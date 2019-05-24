Доход Бастрыкина в 2018 году сократился на 5 млн рублейТАСС вчера в 13:23

с чего всё началось

Доход председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в 2018 году составил 11,5 млн рублей. Об этом говорится в опубликованных на сайте СК сведениях о доходах, расходах и имуществе руководящих сотрудников ведомства.

Доход Бастрыкина в 2018 году сократился на 5 млн рублей

Общество Беглов обещал сохранить кафе с бесплатными обедами для пенсионеров Кафе «ДоброДомик» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге не будет закрыто, написал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в социальной сети «ВКонтакте».

Общество Госдума одобрила новые правила техосмотра Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Общество Во Владивостоке прошла акция по массовому запуску «цифровых» змеев Акция по массовому запуску "цифровых" змеев, посвящённая третьей волне перехода регионов России на цифровое вещание, прошла во Владивостоке, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

Шоу-бизнес Светлана Лобода впервые показала повзрослевшую дочку Тильду У поклонников появилась возможность разглядеть профиль Тильды. «Нашей любви один год», - лаконично подписала снимок Светлана Лобода.

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Происшествия Жильцов пятиэтажного дома в Москве эвакуировали из-за пожара Огонь в кровле распространился на площадь 500 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 120 человек.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети. Об этом сообщает Instanews Media.

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