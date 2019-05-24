Экономика
Доход Бастрыкина в 2018 году снизился почти на третьВедомости вчера в 14:13
Супруги имеют двух несовершеннолетних детей. В собственности Бастрыкиных квартира площадью 224,4 кв. м, две дачи площадью 294,3 и 138,5 кв. м. Супруга Бастрыкина также владеет квартирой площадью 216 кв. м.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В 2018 году председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин задекларировал заработок на сумму 11,567 млн руб., следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.РБКвчера в 15:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:21, Ашберн
Космос
Снимок: Астрономы-любители замечают «лопасти» у Большого красного пятна Юпитера
Обновлено в 03:55
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами отменил несколько указов предыдущего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия
Два альпиниста погибли во время массового покорения вершины Эвереста
Американский альпинист погиб, пытаясь сделать фото. А спортсменка из Индии, покорила вершину, но умерла во время спуска, сообщает L`Equipe.
Обновлено 23 мая в 11:15
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев).
Обновлено вчера в 17:38
Армия и оружие
«Техмаш» изготовил первую партию ракет «Бронебойщик» для опытно-войсковой эксплуатации
Концерн "Техмаш" (входит в Ростех) изготовил первую партию новейших неуправляемых авиационных ракет "Бронебойщик" калибра 80 мм для опытно-войсковой эксплуатации, сообщил ТАСС заместитель генерального директора "Техмаша" Александр Кочкин.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
В Алеппо возобновили производство спортивной обуви
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес
«Не обижаться друг на друга»: Кристина Орбакайте назвала секрет своего счастливого брака
За много лет творческой деятельности Кристина Орбакайте не раз убеждалась: сцена действительно способна излечить любое недомогание, на ней даже высокая температура проходит.
Обновлено в 00:44
Политика
В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
Обновлено в 02:39
Политика
Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено вчера в 03:18
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал воспоминания начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о поездке в Крым в 2010 году.
Обновлено в 01:32
Политика
О готовности запустить международный роуминг заявили в Крыму
Глава крупнейшего мобильного оператора в Крыму заявил о готовности заключить договоры о роуминге для иностранцев.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Севастополе сгорел дельфинарий
По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в Австрии
Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу вокруг предполагаемого подкупа вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
В Мексике разбился вертолёт Ми-17
«Сообщаем, что при трагических обстоятельствах в районе Валье-Верде в Сан-Луис-Потоси разбился вертолёт Ми-17 нашего ведомства», — сообщили в ведомстве.
Обновлено вчера в 19:00
Хоккей
Тренер сборной России по хоккею ответил на насмешку журналистки из США
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал слова журналистки The New York Times Джули Робенхаймер, которая назвала «абсурдной» игру сборной РФ в матче против команды США.
Обновлено в 03:35
Экономика
Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем
Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.
Обновлено вчера в 08:58
Армия и оружие
В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
Штаб карательной операции сообщил о потерях ВСУ за сутки в Донбассе
За прошедшие сутки защитники Донбасса ликвидировали одного украинского оккупанта, еще один получил ранения.
Обновлено в 02:40
Технологии
Google заявила о скором запуске и цене игрового сервиса Stadia
Сегодня компания заявила о скором запуске и цене игрового сервиса Stadia.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Автомобиль выехал на автобусную остановку в Нижнем Новгороде
Водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на остановку общественного транспорта.
Обновлено в 03:40
Культура
Канделаки снимает сериал о порноактерах для Amediateka
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
Повторное землетрясение произошло в Дагестане
Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Объявился организатор политического скандала «Ибица-гейт» в Австрии
Организаторов крупного политического скандала, названного «Ибица-гейт» (по месту ведения съемки) обвиняют в незаконности проведения скрытой видеосъемки.
Обновлено в 03:14
Политика
Трибунал ООН сегодня примет решение по керченскому инциденту
Сегодня трибунал ООН по морскому праву примет решение по иску Украины к России об освобождении моряков, задержанных к Керченском проливе 25 ноября прошлого года за нарушение российской границы.
Обновлено в 03:48
Игры
Первый контакт: в игре Arma 3 появятся пришельцы
Обновлено вчера в 10:50
Авто
Эксперты составили топ-10 вещей, которые должен знать каждый водитель
Эксперты составили топ-10 вещей, знание которых поможет каждому автолюбителю поддерживать свое транспортное средство в хорошем состоянии.
Обновлено в 02:02
Кино
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах
Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено вчера в 16:11
Общество
Синоптики опубликовали уточненный прогноз погоды в Башкирии на 25 мая
Завтра, 25 мая, во многих школах Башкирии пройдет Последний звонок. Синоптики рассказали, какую погоду ждать жителям региона в этот день.
Обновлено вчера в 09:27
Авто
С 2015 года LADA Granta подорожала более чем на 100 тысяч рублей
В течение 2015 года базовая комплектация получала прибавку к цене еще 4 раза и к концу года самый бюджетный седан Granta был доступен уже 368 тыс. руб.
Обновлено в 01:00