Доход Бастрыкина в 2018 году снизился почти на третьВедомости вчера в 14:13

с чего всё началось

Супруги имеют двух несовершеннолетних детей. В собственности Бастрыкиных квартира площадью 224,4 кв. м, две дачи площадью 294,3 и 138,5 кв. м. Супруга Бастрыкина также владеет квартирой площадью 216 кв. м.

Доход Бастрыкина в 2018 году снизился почти на треть

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