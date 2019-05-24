Экономика

Доход Бастрыкина в 2018 году снизился почти на третьВедомости 14:13

Супруги имеют двух несовершеннолетних детей. В собственности Бастрыкиных квартира площадью 224,4 кв. м, две дачи площадью 294,3 и 138,5 кв. м. Супруга Бастрыкина также владеет квартирой площадью 216 кв. м.
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В 2018 году председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин задекларировал заработок на сумму 11,567 млн руб., следует из документа, опубликованного
 на сайте ведомства.
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