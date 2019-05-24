Доход Бастрыкина в 2018 году снизился почти на третьВедомости 14:13

с чего всё началось

Супруги имеют двух несовершеннолетних детей. В собственности Бастрыкиных квартира площадью 224,4 кв. м, две дачи площадью 294,3 и 138,5 кв. м. Супруга Бастрыкина также владеет квартирой площадью 216 кв. м.

Доход Бастрыкина в 2018 году снизился почти на треть

Происшествия Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.

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Гаджеты Стали известны цены разных версий Redmi K20 Pro: от $375 Согласно предыдущим сообщениям, будет выпущено два аппарата: Redmi K20 Pro на базе Snapdragon 855 и K20 на основе более простого чипа Snapdragon 730.

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Энергетика РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.