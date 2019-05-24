Экономика
Доход Бастрыкина в 2018 году снизился почти на третьВедомости 14:13
Супруги имеют двух несовершеннолетних детей. В собственности Бастрыкиных квартира площадью 224,4 кв. м, две дачи площадью 294,3 и 138,5 кв. м. Супруга Бастрыкина также владеет квартирой площадью 216 кв. м.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В 2018 году председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин задекларировал заработок на сумму 11,567 млн руб., следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.РБК15:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:44, Ашберн
Музыка
Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 17:02
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Политика
Медведчук выходит из переговоров по Донбассу
Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его политическая сила не поддерживает кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского, а потому выходит из переговоров по Донбассу.
Обновлено в 08:41
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13
Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Более 20 заключенных погибли в ходе беспорядков в колонии в Венесуэле
По меньшей мере 23 заключенных были убиты, а 20 работников пенитенциарного учреждения получили ранения в результате беспорядков колонии в городе Акаригуа на северо-западе Венесуэлы, пишет La Nación.
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Гаджеты
Стали известны цены разных версий Redmi K20 Pro: от $375
Согласно предыдущим сообщениям, будет выпущено два аппарата: Redmi K20 Pro на базе Snapdragon 855 и K20 на основе более простого чипа Snapdragon 730.
Обновлено в 10:34
Общество
Гражданин Финляндии задержан на российской границе с шестью яйцами
Гражданин Финляндии задержан на российской границе с шестью сырыми куриными яйцами и замаринованной свининой.
Обновлено в 13:58
Политика
Киев признал невозможность прекращения отношений с Россией
Представитель президента Украины Андрей Герус признал, что на данный момент Киев не может прекратить экономические отношения с Россией.
Обновлено в 16:34
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Политика
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера
Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети.
Обновлено в 11:37
Общество
Беглов заступился за кафе с бесплатными обедами для пенсионеров
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил, что кафе, в котором бесплатно раздавали обеды пенсионерам, не будет закрыто.
Обновлено в 16:10
Общество
Умерла историк Наталья Басовская
Обновлено в 07:47
Кино
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах
Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено в 16:11
Политика
Оппозиция Венесуэлы взяла под контроль посольство в США
Представитель венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо в Соединённых Штатах Карлос Веккьо начал контролировать здание дипмиссии страны в Вашингтоне.
Обновлено в 16:53
Политика
Захарова иронично отреагировала на отставку Терезы Мэй
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление британского премьера Терезы Мэй об отставке.
Обновлено в 06:55
Кино
Появился первый трейлер нового «Терминатора»
Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».
Обновлено вчера в 09:29
Политика
В Нидерландах не исключили роли Украины в катастрофе MH17
Член Европейского парламента, лидер нидерландской партии евроскептиков «Форум за демократию» Тьерри Боде не исключил роли Украины в катастрофе малайзийского Boeing 777 по Донецком летом 2014 года, передаёт NL Times.
Обновлено в 16:48
Футбол
«ПСЖ» в последнем матче чемпионата Франции проиграл «Реймсу»
Футболисты «Реймса» в домашнем матче заключительного 38-го тура чемпионата Франции переиграли «ПСЖ».
Обновлено в 16:56
Авто
Renault Arkana: разбор от главного редактора «За рулем»
Как заявляют в «Рено Россия», клиенты компании хотят «все и сразу». Для них и было создано новое кросс-купе Renault Arkana.
Обновлено в 10:00
Энергетика
РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты
Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено в 13:57