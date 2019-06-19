Политика

Доказательством по делу MH17 стала переписка в соцсетяхГазета.Ru вчера в 22:40

Одним из доказательств в докладе международной следственной группы о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе стала переписка в соцсетях.
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с чего всё началось
Издание The Bell нашло
 аккаунт российского военного, переписка которого во «ВКонтакте» стала одним из доказательств причастности России к крушению пассажирского «Боинга» над Донбассом в 2014 году.
Дождьвчера в 12:12

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Доказательством по делу MH17 стала переписка в соцсетях с фейком

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«Это все фейк». Журналисты нашли солдата, чью переписку использовали в расследовании по MH17

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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 04:22, Вашингтон
Политика

В Новой Зеландии на выкуп оружия у населения потратят 130 млн долларов

Мероприятия связаны со стрельбой в двух мечетях Крайстчерча, где погибло 50 человек В Новой Зеландии после трагедии в Крайстчерче намерены потратить на выкуп оружия у населения около 130 миллионов долларов.
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Кучеров выиграл «Харт Трофи» по итогам минувшего сезона НХЛ

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Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую на окраину Норильска

Что заставило белую медведицу пройти почти более 500 км, предстоит выяснить ученым.
Обновлено в 03:25
Политика

Картину с обнаженным Порошенко выставили на аукционе

На Украине выставили на аукцион картину "Петр уже пятый" с обнаженным экс-президентом Петром Порошенко, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:03
Футбол

Федун рассказал о причинах увольнения Карреры

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о том, что послужило причиной увольнения итальянского тренера Массимо Карреры осенью 2018 года, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 02:36
Происшествия

В Самарской области в селе действовала радикальная религиозная группа

В одном из нежилых помещений села Ивашевка в Сызранском районе проходили религиозные обряды.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Похищенная в Новосибирске известная спортсменка найдена в лесу

Пропавшая несколько дней назад спортсменка Елена Рухляда найдена живой в лесу под Новосибирском.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело после жалобы Путину на железную дорогу

Обновлено вчера в 22:29
Экономика

РБК: операторы касс ввели доплату из-за маркировки

Доплату, по информации OFD.ru, уже внедрили Первый ОФД, обрабатывающий почти четверть всех фискальных чеков в стране, «Астрал.ОФД», «ОФД-Я», «Платформа ОФД» и ОФД «Такском».
Обновлено в 03:22
Кино

Вышел дебютный трейлер фильма «Серебряные коньки»

На ютьюб-канале Central Partnership появился дебютный трейлер фильма «Серебряные коньки», который снимает студия «Тритэ» Никиты Михалкова.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов

По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Политика

По делу о крушении MH17 обвинят троих россиян

Объединенная следственная группа назвала имена людей, подозреваемых в причастности к крушению «Боинга» на востоке Украины в июле 2014 года, сообщают RTL News.
Обновлено вчера в 06:55
Армия и оружие

Минобороны намерено инвестировать более 18 млрд рублей в Сахалин

Министерство обороны России намерено в течение пяти лет выделить более 18 млрд рублей на развитие и строительство военной инфраструктуры на Сахалине.
Обновлено в 02:42
Политика

Экс-глава Интерпола признался в получении взяток

Бывший глава Интерпола и экс-заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй признался, что получал взятки.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Останки пропавшей девочки нашли в выгребной яме под Одессой

Тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей на прошлой неделе в поселке Ивановка Одесской области, обнаружили в выгребной яме частного домохозяйства.
Обновлено в 02:47
Транспорт

Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФ

«Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», — отмечает издание.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие

В Иране сообщили об уничтожении американского беспилотника

Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека

Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Технологии

Проект Algorand привлек $60 млн. Токен добавил Coinbase Custody

Стартап Algorand Foundation привлек $60 млн за 3,5 часа во время токенсейла на платформе CoinList.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Финансы

Курс доллара обновил минимум 2019 года

Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже снизился на 0,58% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 63,42 рубля.
Обновлено в 03:42
Политика

Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям

Плохие новости для бизнеса: чем грозит отмена сроков давности за налоговые преступления К тому же решение пленума Верховного суда будет иметь обратную силу, считают в РСПП.
Обновлено в 01:36
Авто

Первые внедорожники GAC GS8 появились у российских дилеров

Накануне два флагманских внедорожника GAC GS8 были замечены на автовозе в Московской области.
Обновлено в 03:24
Экономика

Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы

В ЦБ не ответили на запрос РБК. Споры о пенсиях ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала еще в 2016 году.
Обновлено в 00:00
Интернет

«Ростелеком» списал треть инвестиций в «Аврору»

Согласно отчету, компаниям-разработчикам в 2018 г. удалось заработать 38 млн руб. и получить чистый убыток в 416 млн руб. Сейчас работает около 20000 смартфонов и планшетов с ОС "Аврора", подсчитал представитель "Ростелекома".
Обновлено вчера в 13:52
Кино

Продюсер «Чернобыля» объяснил искажение фактов в сериале

Продюсер и сценарист сериала «Чернобыль» Крейг Мейзин рассказал, почему события в картине отличаются от реальных на ЧАЭС, пишет РИА Новости.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено вчера в 12:03
Футбол

Лукаку согласовал контракт с «Интером»

Обновлено в 03:17
Экономика

Российское вино могут выделить в меню ресторанов

Российские виноделы могут получить дополнительные преференции в виде приоритетного размещения их продукции в винных картах отечественных кафе и ресторанов.
Обновлено в 03:16
Экономика

Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России

За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.
Обновлено вчера в 11:42
Как работают Яндекс.Новости?
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