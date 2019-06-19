Политика
Доказательством по делу MH17 стала переписка в соцсетяхГазета.Ru вчера в 22:40
Одним из доказательств в докладе международной следственной группы о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе стала переписка в соцсетях.
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с чего всё началось
Издание The Bell нашло аккаунт российского военного, переписка которого во «ВКонтакте» стала одним из доказательств причастности России к крушению пассажирского «Боинга» над Донбассом в 2014 году.Дождьвчера в 12:12
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено вчера в 23:50, Вашингтон
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