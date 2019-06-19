Доказательством по делу MH17 стала переписка в соцсетяхГазета.Ru вчера в 22:40

с чего всё началось

Одним из доказательств в докладе международной следственной группы о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе стала переписка в соцсетях.

Доказательством по делу MH17 стала переписка в соцсетях

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