Политика
Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкойРБК вчера в 14:37
В расследовании международной следственной группы (JIT) о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году приводится переписка российского военного с некой Анастасией. В JIT считают, что самолет был сбит из установки «Бук», принадлежавшей российской 53-й зенитно-ракетной бригаде.
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с чего всё началось
Издание The Bell нашло аккаунт российского военного, переписка которого во «ВКонтакте» стала одним из доказательств причастности России к крушению пассажирского «Боинга» над Донбассом в 2014 году.Дождьвчера в 12:12
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 01:18, Вашингтон
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В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".
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В ДНР отвергли причастность к крушению MH17 в Донбассе
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В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.
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Экономика
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Российский форвард Никита Кучеров стал обладателем приза "Харт Трофи", вручаемого самому ценному игроку сезона НХЛ.
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В Москве произошла массовая драка
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Матильда Шнурова рассказала, как помогла экс-мужу бросить пить
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Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года
Обновлено вчера в 10:32
Экономика
Сбербанк начал доставлять посылки
Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
Обнародована видеозапись жесткой посадки самолета с Киркоровым
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Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области.
Обновлено вчера в 14:21
Музыка
Ушедший из Black Star Егор Крид заключил контракт с Warner Music
Знаменитый исполнитель Егор Крид, ушедший весной из Black Star, подписал новый контракт.
Обновлено вчера в 21:02
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Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
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Экономика
Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы
Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую разрабатывают Минфин и ЦБ и которая должна начать работать в следующем году, смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов.
Обновлено в 00:00
Авто
American Airlines купит 50 узкофюзеляжных лайнеров Airbus A321 XLR
Обновлено вчера в 22:44
Общество
В России начинают отмечать выпускные вечера
В России начинают отмечать выпускные вечера, которые традиционно проходят после экзаменов.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Оппозиция: власти Венесуэлы пытались продать здание консульства в США
Представитель оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо разместил в социальных сетях обвинения в адрес режима Николаса Мадуро в том, что власти планировали продать здание бывшего консульства Боливарианской республики в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Новый аэропорт Саратова может стать базовым для лоукостера «Аэрофлота»
Председатель Госдумы просил рассмотреть возможность базирования в Саратове авиакомпании «Победа», сообщили сторонники Володина в своем аккаунте в Instagram.
Обновлено вчера в 23:24
Экономика
В Иркутске анонсировали смену подрядчика для борьбы с отходами БЦБК
«Думаю, что решение, которое будет принято на федеральном уровне, по смене подрядчика, — а я недавно встречался и с новым руководителем «Росгеологии», который не возражает против такой смены, — приведет к тому, что мы найдем решение по уничтожению, а не переработке отходов», — сказал Левченко (цитата по ТАСС).
Обновлено вчера в 13:11
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Родители Началовой сделали заявление о возведении храма в ее честь
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Асмус встречает Харламов с гастролей в БДСМ-ошейнике
Под снимком, размещенном на официальной страницы Кристины Асмус в Инстаграм, оставляют комментарии преимущественно мужчины.
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Политика
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Профильные комитеты Государственной думы РФ проведут анализ правоприменительной практики по двум статьям Уголовного кодекса, сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено вчера в 18:22
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Гол Месси не помог Аргентине в матче с парагвайцами на Кубке Америки
Сборная Аргентины в матче группового этапа Кубка Америки сыграла вничью с командой Парагвая.
Обновлено вчера в 23:52