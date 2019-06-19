Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкойРБК вчера в 14:37

с чего всё началось

В расследовании международной следственной группы (JIT) о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году приводится переписка российского военного с некой Анастасией. В JIT считают, что самолет был сбит из установки «Бук», принадлежавшей российской 53-й зенитно-ракетной бригаде.

Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкой

Транспорт В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".

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Политика В ДНР отвергли причастность к крушению MH17 в Донбассе Международная следственная группа подвела итоги расследования крушения малазийского Boeing 777, которое произошло в 2014 году в Донбассе.

Космос У звезды Тигардена обнаружено два аналога Земли В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.

Происшествия Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста пришел на ее похороны Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.

Политика Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.

Общество Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.

Экономика Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.

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Экономика Сбербанк начал доставлять посылки Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.

Происшествия Обнародована видеозапись жесткой посадки самолета с Киркоровым Российский исполнитель Филипп Киркоров на своей странице в Instagram обнародовал видеозапись жесткой посадки самолета, в котором он летел с детьми.

Происшествия Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области.

Экономика Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую разрабатывают Минфин и ЦБ и которая должна начать работать в следующем году, смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов.

Общество В России начинают отмечать выпускные вечера В России начинают отмечать выпускные вечера, которые традиционно проходят после экзаменов.

Политика Оппозиция: власти Венесуэлы пытались продать здание консульства в США Представитель оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо разместил в социальных сетях обвинения в адрес режима Николаса Мадуро в том, что власти планировали продать здание бывшего консульства Боливарианской республики в Нью-Йорке.

Общество Новый аэропорт Саратова может стать базовым для лоукостера «Аэрофлота» Председатель Госдумы просил рассмотреть возможность базирования в Саратове авиакомпании «Победа», сообщили сторонники Володина в своем аккаунте в Instagram.

Экономика В Иркутске анонсировали смену подрядчика для борьбы с отходами БЦБК «Думаю, что решение, которое будет принято на федеральном уровне, по смене подрядчика, — а я недавно встречался и с новым руководителем «Росгеологии», который не возражает против такой смены, — приведет к тому, что мы найдем решение по уничтожению, а не переработке отходов», — сказал Левченко (цитата по ТАСС).

Шоу-бизнес Родители Началовой сделали заявление о возведении храма в ее честь Стала известна реакция родителей Юлии Началовой на новость о возведении храма в честь Юлии Началовой.

Шоу-бизнес Асмус встречает Харламов с гастролей в БДСМ-ошейнике Под снимком, размещенном на официальной страницы Кристины Асмус в Инстаграм, оставляют комментарии преимущественно мужчины.

Политика Госдума проверит правоприменение по «антинаркотической» статье УК РФ Профильные комитеты Государственной думы РФ проведут анализ правоприменительной практики по двум статьям Уголовного кодекса, сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.