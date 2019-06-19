Политика

Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкойРБК 14:37

В расследовании международной следственной группы (JIT) о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году приводится переписка российского военного с некой Анастасией. В JIT считают, что самолет был сбит из установки «Бук», принадлежавшей российской 53-й зенитно-ракетной бригаде.
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Издание The Bell нашло
 аккаунт российского военного, переписка которого во «ВКонтакте» стала одним из доказательств причастности России к крушению пассажирского «Боинга» над Донбассом в 2014 году.
Дождь12:12

Подробнее о событии

The Bell: солдат слил во «ВКонтакте» доказательства по делу сбитого над Донбассом Boeing-777

URA.Ru15:14

Бывший солдат из Татарстана отреагировал на переписку, которая стала доказательством причастности РФ к крушению малазийского «Боинга»

БИЗНЕС Online14:21

The Bell нашел солдата, чья переписка стала одним из доказательств по делу сбитого под Донецком малазийского Боинга

Эхо Москвы12:02

Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкой

РБК14:37

Журналисты нашли аккаунт военного, чью переписку использовали при расследовании авиакатастрофы Boeing

Росбалт14:10

«Это все фейк». Журналисты нашли солдата, чью переписку использовали в расследовании по MH17

Дождь12:12

Российский солдат назвал подделкой свою переписку из дела о крушении «Боинга»

Lenta.ru16:00
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 17:47, Вашингтон
Происшествия

Появились данные о пропаже у Тымчука ювелирных изделий

У погибшего в среду депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука могли пропасть ювелирные изделия, сообщила нацполиция Киева.
Обновлено в 16:13
Хоккей

Драфт НХЛ-2020 пройдет в Монреале

В 2020 году драфт НХЛ состоится в Монреале, сообщает официальный Твиттер лиги. В последний раз драфт проходил в Монреале в 2009 году.
Обновлено в 14:13
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Наука

Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме

Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
Обновлено в 10:50
Политика

Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено в 14:50
Происшествия

Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьеве полицейский уволен

Капитан полиции, распространивший видеозапись катастрофы Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, уволен.
Обновлено в 06:49
Политика

Компанию Huawei могут лишить её главного оружия в противостоянии с США

Аналитики сходятся во мнении, что главным оружием Huawei могут стать патенты, коих у компании огромное количество.
Обновлено в 03:29
Здоровье

В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить

Как пишет «Российская газета», об этом заявила Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

США отправят ЗРК Patriot и беспилотники на Ближний Восток

Обновлено в 17:06
Политика

Жириновский ушел с заседания Госдумы в знак протеста

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из зала заседаний в Госдуме после того, как депутаты отказались принимать законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранцев с русскими корнями.
Обновлено в 16:38
Футбол

Экс-футболист «Зенита» Риксен поздравил дочь с днём рождения

Обновлено в 16:43
Армия и оружие

Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны приняло решение изменить практику присвоения звания старшего лейтенанта, чтобы уравнять выпускников гражданских и военных вузов, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 00:49
Политика

Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам

Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.
Обновлено в 12:00
Политика

Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса

Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

Малахов показал состояние Алибасова после выписки

Обновлено в 10:55
Происшествия

В США сошел с рельсов поезд с оружием

Железнодорожный состав с опасными материалами и оружием сошел с рельсов в американском штате Невада, сообщил в среду офис шерифа округа Элко в своем Facebook.
Обновлено в 15:47
Армия и оружие

Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала

Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено 17 июня в 06:38
Здоровье

В грозненской больнице открыли корпус для оказания экстренной помощи

В Грозном ввели в эксплуатацию третий корпус клинической больницы № 1 имени Умара Хамбиева, ориентированный на оказание экстренной медицинской помощи.
Обновлено в 11:59
Футбол

Скалони: «Аргентинская кампания на Кубке Америки еще не началась»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дал пресс-конференцию перед матчем второго тура группового этапа Кубка Америки против Парагвая.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес

Рудковскую затравили из-за нового Porsche. «Можно уже вертолет взять»

«Можно было бы уже и вертолет взять», — добавил olegkoteykin.
Обновлено в 14:05
Гаджеты

Блогер JerryRigEverything проверил необычную камеру смартфона Asus ZenFone 6 на прочность

Смартфон Asus ZenFone 6 попал в руки блогера JerryRigEverything, который вдоволь поиздевался над аппаратом.
Обновлено в 11:08
Финансы

Прибыль российских банков за пять месяцев выросла в 1,6 раза

Прибыль банков РФ за пять месяцев 2019 года выросла на 64% и достигла 867 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.
Обновлено в 11:01
Музыка

Дочь Алсу представила записанную совместно с Ержаном Максимом песню

Свой выигрыш Абрамова отдала благотворительному фонду имени Анжелы Вавиловой, который оказывает помощь детям c онкозаболеваниями из Татарстана.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Киркоров прокомментировал ЧП с самолетом при посадке

По данным сайта Flightradar24, пассажирский лайнер компании S7 совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово, ударившись шасси о взлетно-посадочную полосу.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на территории завода «Советская звезда»

Пожар произошел на территории завода «Советская звезда» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.
Обновлено в 15:52
Происшествия

Задержан подозреваемый по делу о погибшем в авиакатастрофе футболисте

Старший детектив полиции Дорсета Саймон Хакстер заявил, что сотрудники британских правоохранительных органов задержали мужчину по обвинению в непредумышленном убийстве в рамках дела о гибели футболиста "Кардиффа" Эмилиано Салы, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:32
Футбол

Комбаров вслед за Глушаковым покинул «Спартак»

Обновлено в 08:42
Происшествия

После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Происшествия

В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома

В молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Игорь Додон.
Обновлено в 16:21
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
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Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
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