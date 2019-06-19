Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкойРБК 14:37

с чего всё началось

В расследовании международной следственной группы (JIT) о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году приводится переписка российского военного с некой Анастасией. В JIT считают, что самолет был сбит из установки «Бук», принадлежавшей российской 53-й зенитно-ракетной бригаде.

Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкой

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Гаджеты Блогер JerryRigEverything проверил необычную камеру смартфона Asus ZenFone 6 на прочность Смартфон Asus ZenFone 6 попал в руки блогера JerryRigEverything, который вдоволь поиздевался над аппаратом.

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